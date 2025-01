Trong năm thứ ba phát động, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) đã lựa chọn 83 tác phẩm xuất sắc để trao 8 giải A, 15 giải B, 20 giải C, 40 giải Khuyến khích. Năm nay, Báo Nhân Dân đoạt 2 giải B và 1 giải C ở các thể loại báo in và báo điện tử.

{title} 83 tác phẩm báo chí được vinh danh tại Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ ba Trong năm thứ ba phát động, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) đã lựa chọn 83 tác phẩm xuất sắc để trao 8 giải A, 15 giải B, 20 giải C, 40 giải Khuyến khích. Năm nay, Báo Nhân Dân đoạt 2 giải B và 1 giải C ở các thể loại báo in và báo điện tử. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao cúp và chứng nhận cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải A. Tối 5/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Tới dự Lễ trao Giải có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Cùng dự có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương... Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025. BÁO CHÍ CẦN LAN TỎA MẠNH MẼ NHỮNG THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG BÍ THƯ VỀ KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phát huy kết quả qua 2 lần tổ chức, năm nay, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận được những tác phẩm báo chí với sự tìm tòi mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, thuyết phục, được độc giả đón nhận và Hội đồng chấm Giải đánh giá cao. Nhiều bài viết đã nêu bật được những nỗ lực, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác của Quốc hội trong năm 2024. Đặc biệt, có nhiều bài viết phân tích sâu sắc về những đổi mới công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, chuyển tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển với tinh thần đột phá, cải cách, phân cấp, phân quyền triệt để. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao Giải. Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2025, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề với tâm sáng, bút sắc, trí bền, đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, tìm tòi, phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật; những vấn đề cấp bách của người dân, doanh nghiệp để phản ánh tới Quốc hội, Hội đồng nhân dân, có giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời; giúp cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân cả nước. Đặc biệt, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tích cực, khát vọng, quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là những thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng là chủ trương lãnh đạo của Đảng về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như một lời hiệu triệu, thúc giục tinh thần hành động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; về đổi mới mô hình tổ chức tổng thể của cả hệ thống chính trị với mức độ, quy mô của một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy cán bộ; thông điệp về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số với quyết tâm nhất định phải phổ cập chuyển đổi số trong toàn dân; thông điệp về cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không chỉ vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của bản thân, gia đình, xã hội mà còn vì trách nhiệm với thế hệ tương lai. VINH DANH 83 TÁC PHẨM BÁO CHÍ XUẤT SẮC Sau hơn 11 tháng phát động Giải Diên Hồng lần thứ ba, Ban Tổ chức đã nhận được 4.079 tác phẩm dự thi của 163 cơ quan báo chí. Các tác phẩm dự thi phong phú, tăng về số lượng, chất lượng, đặc biệt là ở thể loại báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo in. Các tác phẩm đã bám sát hơi thở cuộc sống, đa dạng về đề tài, lĩnh vực và phản ánh đậm nét những ưu tiên chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt là những vấn đề đặt ra cho đất nước và cả hệ thống chính trị chuẩn bị thế, lực và quyết tâm đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, các tác phẩm tập trung phản ánh sinh động chức năng, hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước; trong đó, nhiều tác phẩm đã tập trung khai thác đề tài đổi mới tư duy lập pháp, đổi mới thể chế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp... Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao cúp và chứng nhận cho các tác giả đoạt giải B. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, dài kỳ, sử dụng đa phương tiện, đồ họa đã thể hiện tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại và sự làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các tác giả, nhóm tác giả. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của 105 tác phẩm do Hội đồng chấm sơ khảo đề xuất vào vòng chung khảo, Hội đồng chấm chung khảo đã chọn được 83 tác phẩm xuất sắc nhất để đề xuất Ban Tổ chức trao Giải, gồm: 8 giải A, 15 giải B, 20 giải C, 40 giải Khuyến khích. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng trao Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào thành công của Giải Diên Hồng lần thứ 3 - năm 2025. Năm nay, Báo Nhân Dân đoạt 2 giải B, gồm: Tác phẩm: Loạt 5 bài: Khơi thông nguồn lực vốn nhà nước: Cấp bách sửa luật, gỡ cơ chế của nhóm tác giả Lưu Thị Lan Hương, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Thị Minh Phương, Vũ Thanh Xuyên, Bùi Thị Hồng Thủy (thể loại báo in); Tác phẩm: Loạt 3 bài: Đổi mới tư duy lập pháp – “Cánh cửa” để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của nhóm tác giả Phạm Trường Sơn, Nguyễn Văn Toản, Trần Sơn Bách, Nghiêm Trọng Trung, Vũ Quang Cảnh (thể loại báo điện tử). Cùng đó là 1 giải C (thể loại báo in) với Tác phẩm: Loạt 3 bài: Cần quyết sách đồng bộ, linh hoạt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của nhóm tác giả Lê Đức Nghĩa, Trần Trung Hiếu, Quang Quý, Hiển Cừ, Thiên Vương, Hữu Tùng, Thanh Tâm, Quang Thọ, Văn Lúa, Xuân Trường . Phát động Giải Diên Hồng lần thứ tư, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng nhấn mạnh, các tác phẩm tham dự Giải cần tập trung phản ánh về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước, tập trung phản ánh, phân tích sâu về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu dân cử; tổng kết hoạt động của Quốc hội khóa 15, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng tới công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Theo NDO