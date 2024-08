Yên Định: Tuyên dương, khen thưởng 208 giáo viên và học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi năm 2024

Sáng 9/8, huyện Yên Định tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, giáo viên có học sinh giỏi cấp tỉnh, năm học 2023-2024 và học sinh đạt thủ khoa tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao khen thưởng cho em Phạm Ngọc Huy, Trường THPT Yên Định 1 đoạt thủ khoa “kép” của tỉnh với 55,95 điểm Ban KHTN và 28,95 điểm khối A1

Các đại biểu lãnh đạo huyện, xã và Ban giám hiệu, thầy cô giáo, học sinh các trường học được biểu dương, khen thưởng, dự

Đồng chí Nguyễn Thị Khuyên, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện, báo cáo kết quả

Năm học 2023 - 2024 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song ngành giáo dục huyện Yên Định đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nhiều kỳ thi, hội thi tham gia cấp tỉnh trong năm học đều đạt kết quả cao. Tiêu biểu, như: giải Nhất cụm các huyện đồng bằng trung du và giải Nhất toàn tỉnh Cuộc thi “Truyền thông giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình cho học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh; giải Ba toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc; đạt thành tích cao nhất khối Phòng Giáo dục và là 5 đơn vị có thành tích xuất sắc được Sở GD&ĐT tặng giấy khen Kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh... Đặc biệt, kỳ thi học sinh giỏi (HSG) các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2024 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các thầy, cô giáo và học sinh đoạt giải, dự

Đối với kỳ thi học sinh giỏi khối THCS, các môn văn hóa cấp tỉnh có 54 em đoạt giải, chiếm tỉ lệ 54% tổng số học sinh tham gia dự thi. Môn Khoa học kỹ thuật có 4/4 sản phẩm tham gia thi đoạt giải. Toàn đoàn xếp cao nhất khối Phòng GD&ĐT và nằm trong 5 đơn vị xuất sắc nhất của tỉnh, được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, huyện xếp trong tốp 5 của tỉnh, được Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Đối với Trung tâm GDNN-GDTX có 14 em đoạt giải, chiếm tỉ lệ 70%, xếp thứ 4/27 Trung tâm GDTX và các trường Trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh, tăng 1 bậc so với năm học 2022 - 2023.

Đối với khối THPT có 144/193 em dự thi đoạt giải, chiếm 74,6%. Tất cả các trường THPT của huyện đều tăng giải và tăng thứ bậc so với năm học trước. Tiêu biểu, như các trường: THPT Yên Định 1 tăng 3 giải, xếp thứ 5 trong tỉnh, tăng 3 bậc so với năm học trước; THPT Yên Định 2 tăng 13 giải, xếp thứ 16 trong tỉnh, tăng 10 bậc so với năm học trước; Yên Định 3 tăng 8 giải, xếp thứ 38 trong tỉnh, tăng 5 bậc so với năm học trước; THPT Thống Nhất tăng 9 giải, xếp thứ 57 trong tỉnh, tăng 8 bậc so với năm học trước.

Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024, Trường THPT Yên Định 1 đạt số điểm bình quân 7,15; xuất sắc giành được 25 điểm 10, đứng thứ 2 toàn tỉnh về số lượng học sinh đạt điểm 10 các môn thi đại học và đứng thứ 2 toàn tỉnh (sau Trường THPT Chuyên Lam Sơn) về số lượng học sinh có điểm thi đại học từ 27 điểm trở lên, xếp thứ 26 trong tỉnh, tăng 18 bậc so với tuyển sinh đầu vào, được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Em Ngô Thị Nguyệt, Trường THCS Lê Đình Kiên - đại diện học sinh đoạt giải phát biểu

Cô Trần Thị Tâm, Trường THCS Lê Đình Kiên - đại diện giáo viên giỏi phát biểu

Nổi bật kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Yên Định có em Phạm Ngọc Huy, Trường THPT Yên Định 1 đạt thủ khoa “kép” của tỉnh với 55,95 điểm Ban KHTN và 28,95 điểm khối A1; đồng thời vượt hơn 9.000 thí sinh trong cả nước trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Em là gương mặt xuất sắc trong cuộc thi chung kết Âm vang xứ Thanh và chung kết Đường lên đỉnh Olimpia năm 2023.

Toàn huyện có 17 giáo viên bậc THCS, GDTX trực tiếp dạy đội tuyển có học sinh đoạt giải; 35 giáo viên tạo nguồn từ các trường THCS có học sinh đoạt giải, trong đó, nhiều thầy, cô giáo có học sinh đoạt giải cao và nhiều giải...

Đạt được những thành tích trên là nhờ có sự lãnh đạo, quan tâm sâu sắc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục, các nhà trường trong đổi mới công tác chỉ đạo tuyển chọn, bồi dưỡng, huấn luyện; sự quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh và của xã hội. Đặc biệt là các thầy, cô giáo đã đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng học sinh; dành tâm huyết, tận tình, sáng tạo trong suốt quá trình dạy học, rèn luyện, dìu dắt các em đội tuyển.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các học sinh đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.

Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy trao khen thưởng cho học sinh đoạt giải Nhì, Ba và Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh, năm học 2023-2024.

Nhân dịp này, huyện Yên Định đã biểu dương, khen thưởng 77 học sinh đoạt các giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2024 và 131 giáo viên có học sinh giỏi, giờ dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2023-2024.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện trao khen thưởng cho các thầy, cô giáo

Hội nghị là dịp tôn vinh những cống hiến, nỗ lực của ngành giáo dục huyện; biểu dương, khen thưởng kịp thời những nỗ lực cố gắng của thầy, cô giáo và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giờ dạy giỏi cấp tỉnh hàng năm. Qua đó, đào tạo cho huyện nhiều nhân tố giáo viên, học sinh giỏi, đưa ngành giáo dục của huyện nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh về chất lượng mũi nhọn, góp phần xây dựng quê hương Yên Định ngày càng phát triển toàn diện, phấn đấu là huyện dẫn đầu của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra.

Lê Hà