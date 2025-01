Xuân của chiến sĩ công an xã vùng cao

Sắc xuân đang lan tỏa khắp nơi, lòng người náo nức đón một mùa xuân mới yên bình. Thế nhưng, đối với lực lượng công an nói chung, công an xã vùng cao nói riêng thì những ngày tết đến, xuân về, nhiệm vụ của họ lại càng nặng nề hơn gấp bội. Để mọi người, mọi nhà có một mùa xuân bình yên, hạnh phúc, mỗi chiến sĩ công an Nhân dân đều có những hy sinh thầm lặng...

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pù Nhi (Mường Lát) tuyên truyền, vận động người dân đón tết lành mạnh, tiết kiệm và đoàn kết.

Theo chân cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pù Nhi (Mường Lát) đến từng thôn, bản trong những ngày giáp tết, chúng tôi mới phần nào hiểu được sự gần gũi của các anh đối với người dân nơi đây. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi các anh được phân công bám sát địa bàn, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con, tạo sự thân thiết, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa của xã.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Hà Văn Ban, Trưởng Công an xã Pù Nhi cho biết: Tết đến, xuân về cũng là lúc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự càng đè nặng lên vai lực lượng công an xã, bởi đây là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy lực lượng công an xã đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó luôn đảm bảo quân số thường trực, chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm. Đồng thời tập trung làm tốt công tác nắm địa bàn, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; tiến hành giáo dục, răn đe các đối tượng, không để phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, vượt biên trái phép. Công việc dù có khó khăn, vất vả, nhưng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” trong mỗi dịp tết không chỉ là trách nhiệm mà đó còn là niềm vinh dự lớn của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pù Nhi.

Trong niềm hân hoan, ông Thao Cá Dính ở bản Cơm cho biết: Mỗi dịp tết đến, các anh công an lại xuống địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân đón tết lành mạnh, tiết kiệm và đoàn kết. Đặc biệt, các anh ngày, đêm tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hành vi xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Địa bàn thôn, bản luôn có lực lượng công an làm nhiệm vụ nên mọi người thấy rất yên tâm.

Ngược lên xã Mường Chanh (Mường Lát), trên địa bàn xã không khí tết tưng bừng khi những người con cả năm xa quê làm ăn, trở về sum họp cùng gia đình. Tại trụ sở Công an xã Mường Chanh, chúng tôi ghi nhận được một không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu của từng cán bộ, chiến sĩ. Có trực tiếp chứng kiến công việc của các anh, nghe các anh tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề, mới cảm nhận được sự vất vả, đầy áp lực và không kém phần hiểm nguy. Trong những ngày tết, cán bộ, chiến sĩ công an xã đã gác lại niềm vui riêng để ngày đêm bám địa bàn.

5 năm nay kể từ khi được điều động về đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã Mường Chanh, Đại úy Vi Văn Nhận đã đón 5 cái tết cùng người dân trong xã. Tết này anh vẫn sẽ bám tuyến, bám địa bàn cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống pháo nổ, ma túy... Công việc dẫu bận rộn, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc vì đã góp một phần công sức của mình cho sự bình yên của bản làng. Đại úy Vi Văn Nhận chia sẻ: “Dù nhiều năm không được ăn tết cùng với gia đình, nhưng bản thân tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tâm niệm một điều, đã công tác trong lực lượng công an Nhân dân thì phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sẵn sàng phục vụ Nhân dân một cách vô điều kiện”.

Năm cũ qua, năm mới đến, những cán bộ, chiến sĩ công an nói chung, công an xã vùng cao nói riêng vẫn luôn miệt mài, thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng, luôn nêu cao tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” chiến đấu ngăn chặn và đẩy lùi cái xấu ra khỏi đời sống xã hội để mùa xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Bài và ảnh: Quốc Hương