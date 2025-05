Xử lý vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông

Nhằm giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, các ngành có liên quan của tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục, xử lý xóa bỏ các điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) trên các tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh.

Nút giao ngã tư Quốc lộ 47 với đường tỉnh 517 đoạn qua phường Đông Tân (TP Thanh Hóa) được trang bị hệ thống đèn tín hiệu và biển báo giao thông.

Tại Km10+500 Quốc lộ 47B thuộc xã Xuân Lai (Thọ Xuân) được xác định là vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Đây là nút giao ngã tư giữa tuyến Quốc lộ 47B tại Km10+500 với tuyến đường tỉnh 506B tại Km17+200 với phương án bố trí, tổ chức giao thông nút giao đơn giản. Đây cũng là khu vực trung tâm xã, có nhiều trường học như: THPT Lê Hoàn, THCS, tiểu học, mầm non Xuân Lai, các công ty may nên hàng ngày có lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông qua nút giao lớn. Dân cư sinh sống đông đúc từ lâu đời sát hai bên đường, bán kính góc cua nhỏ, khuất tầm nhìn do nhà dân xây dựng kiên cố từ lâu ở ngay cạnh nút giao trên tuyến Quốc lộ 47B và bên trái tuyến đường tỉnh 506B. Vào giờ cao điểm hay xảy ra ùn tắc cục bộ, thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, TNGT.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, huyện Thọ Xuân kiểm tra hiện trường và thống nhất các giải pháp xử lý để nâng cao ATGT như bổ sung vạch sơn, gờ giảm tốc, biển báo, giải tỏa tầm nhìn... phạm vi nút giao. Đồng thời, lập hồ sơ điểm đen TNGT báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét đầu tư cải tạo mở rộng phạm vi nút giao, bố trí đèn tín hiệu điều khiển giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm khu vực này, nhằm giảm thiểu TNGT.

Tại Km23+500 Quốc lộ 47 nút giao ngã tư Quốc lộ 47 với đường tỉnh 517 đoạn qua phường Đông Tân (TP Thanh Hóa) có nhiều nhà dân, khiến tầm nhìn người tham gia giao thông bị hạn chế. Giờ cao điểm mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn; trong phạm vi nút giao không có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm... Xác định là điểm đen về TNGT, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị quản lý đường bộ lắp đặt bổ sung hệ thống ATGT, cắm biển hạn chế tốc độ; lắp đặt hệ thống chiếu sáng tạo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông qua nút giao. Ông Ngô Ngọc Hoàng ở phường Đông Tân (TP Thanh Hóa), cho biết: “Trước đây khu vực này thường xuyên xảy ra va chạm, TNGT, từ khi nút giao này được cải tạo đến nay chưa xảy ra vụ va chạm, TNGT nào”.

Từ năm 2009 đến nay, Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã phối hợp với Công an tỉnh, Khu Quản lý đường bộ II thuộc Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh và bộ chủ quản xử lý gần 80 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động rà soát, bố trí nguồn kinh phí để xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến đường do địa phương quản lý, góp phần giảm thiểu TNGT. Hàng năm, Sở Xây dựng phối hợp với Đội Thanh tra an toàn số 4 - Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị quản lý đường sắt tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT đường sắt. Qua đó, tỉnh đã ưu tiên đầu tư xây dựng 4 đoạn đường gom với tổng chiều dài 2.360m và hàng rào ngăn cách trên địa bàn các huyện Nông Cống, Hà Trung để xóa các lối đi tự mở nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh đang tồn tại 64 điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh chưa được xử lý, khắc phục. Sở Xây dựng đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT phát sinh trên các quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các đường khác trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng những điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT để báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí để xử lý, góp phần đảm bảo ATGT trên các tuyến đường. Các đơn vị chuyên môn của Sở Xây dựng cũng đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cung cấp các vụ tai nạn và va chạm giao thông tại 64 điểm đen, điểm tiềm ẩn để báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư sửa chữa, khắc phục nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn của người dân.

Bài và ảnh: Hải Đăng