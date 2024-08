Xu hướng tuyển dụng hiện nay: Đâu là ngành nghề đang lên ngôi?

Thị trường lao động năm 2024 đã và đang trải qua nhiều biến đổi đáng kể, khi các xu hướng tuyển dụng mới không ngừng xuất hiện. Điều này đặt ra thách thức lớn cho cả doanh nghiệp và ứng viên, buộc họ phải nhanh chóng thích ứng với những yêu cầu mới mẻ và đa dạng hơn. Cùng VietnamWorks tìm hiểu ngay đâu là những ngành nghề đang lên ngôi trên thị trường hiện nay?

Xu hướng tuyển dụng nhân sự hiện nay

Thời đại công nghệ phát triển thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm nhân sự có kỹ năng số cao. Nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phát triển phần mềm và an ninh mạng. Theo báo cáo The Future of Jobs 2023 trên Diễn đàn kinh tế Thế giới, dự báo gần 90% việc làm trong tương lai đòi hỏi một số mức độ kỹ thuật số nhất định. Doanh nghiệp cần tập trung đầu tư vào vấn đề đào tạo và phát triển kỹ năng số cho nhân viên, đồng thời chọn được nguồn nhân sự có chuyên môn trong lĩnh vực này.

Cập nhật xu hướng tuyển dụng mới nhất

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng ưu tiên các ứng viên có khả năng thích ứng và ham học hỏi. Đây chính là yếu tố then chốt để trụ vững trong thị trường lao động đầy biến đổi. Nếu cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ, chắc chắn bạn sẽ sớm bị đào thải theo guồng quay của xã hội.

Đặc biệt, từ sau Covid 19 đến nay, xu hướng tuyển dụng từ xa phát triển rầm rộ, mang đến nhiều lợi ích cho cả ứng viên và doanh nghiệp. Trên các diễn đàn tuyển dụng số của VietnamWorks, chúng ta có thể thấy được nhu cầu tuyển dụng từ xa xuất hiện phổ biến. Ứng viên có thể linh động trong việc sắp xếp thời gian và lựa chọn môi trường phù hợp.

Doanh nghiệp ngày càng chú trọng đánh giá năng lực ứng viên thay vì chỉ để ý đến bằng cấp. Điều này giúp họ tìm được ứng viên có kỹ năng phù hợp với công việc. Ngoài ra, để thu hút nhân tài, các công ty còn chú trọng cải thiện trải nghiệm của ứng viên, từ khâu đăng tuyển, phỏng vấn và onboarding. Đây là yếu tố quan trọng để ứng viên quyết định có nhận lời mời làm việc hay không.

Những ngành nghề hot nhất hiện nay

Công nghệ thông tin, truyền thông sự kiện, Logistics,... tiếp tục là những ngành nghề dẫn đầu xu hướng tuyển dụng 2024.

Ngành truyền thông

Tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều mong muốn xây dựng bộ phận Marketing chuyên nghiệp, nhằm PR và quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình một cách hiệu quả. Đây cũng chính là lý do mà ngành này đang thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn trầm trọng. Cơ hội việc làm rộng mở, cùng với mức lương hấp dẫn đã nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ tham gia ứng tuyển vào ngành truyền thông.

Những ngành nghề siêu hot trên thị trường lao động

Ngành Công nghệ thông tin

Trong nền công nghiệp 4.0, tất cả các công ty đều có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho bộ phận này. Thị trường luôn khát nhân lực, Công nghệ thông tin vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu xu hướng tuyển dụng trong những năm tiếp theo.

Công nghệ thông tin mở ra vô vàn cơ hội việc làm hấp dẫn như: Chuyên gia phần mềm, phát triển trang web, quản lý thông tin, bảo trì,... Đặc biệt, trong những ngành dẫn đầu thị trường tuyển dụng hiện nay, CNTT là ngành có mức thu nhập hấp dẫn, mức lương có thể lên đến 50 triệu đồng. Trong các đợt PNJ tuyển dụng , những vị trí trong ngành này được đông đảo ứng viên ứng tuyển.

Ngành y dược

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được con người chú trọng hơn. Xét về cơ hội việc làm, ngành y dược được xem là nhóm ngành có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Nhóm ngành này là một điểm sáng trong xu hướng tuyển dụng hiện nay.

Lĩnh vực Logistics

Sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử và nhu cầu giao hàng nhanh chóng đã tạo ra một lượng lớn cơ hội làm việc trong ngành logistics. Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam dự báo, đến năm 2030, nước ta sẽ cần thêm 2,2 triệu nhân sự trong ngành Logistics.

Cập nhật tin tức tuyển dụng trên nền tảng VietnamWorks

Ngành phiên dịch

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng, ngành phiên dịch trở thành xu hướng nghề nghiệp phát triển mạnh mẽ. Theo đó, nền kinh tế nước ta đang tập trung đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Vai trò của phiên dịch viên ngày càng được xem trọng và có nhu cầu tuyển dụng lớn hiện nay.

Thị trường lao động luôn biến chuyển không ngừng với những xu hướng tuyển dụng mới. Các doanh nghiệp và ứng viên cần thích nghi trước những thay đổi đó để có thể phát triển trong tương lai. VietnamWorks sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường lao động, giúp các bạn dễ dàng nắm bắt xu hướng tuyển dụng mới nhất.

