Xây dựng phường kiểu mẫu ở thị xã Nghi Sơn

UBND thị xã Nghi Sơn đã, đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và giao nhiệm vụ tới từng phòng, ban về trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các xã, phường kiểu mẫu. Mục tiêu của thị xã là trong năm 2024 sẽ xây dựng thành công 2 phường kiểu mẫu (Tân Dân và Hải Lĩnh). Đến năm 2025, sẽ có thêm 4 phường là Hải Châu, Hải Hòa, Bình Minh và Hải Ninh trở thành phường kiểu mẫu.

Phường Tân Dân đã hoàn thành 8 tiêu chí kiểu mẫu.

Nằm ở phía Bắc thị xã, phường Tân Dân có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều dự án đang triển khai. Nhiều năm gần đây tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển ổn định, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, với thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là 60 triệu đồng.

Mô hình trồng đào ở tổ dân phố Hồ Trung, phường Tân Dân mang lại thu nhập cao, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Đặc biệt, sau cuộc vận động XDNTM, đô thị văn minh đã làm thay đổi diện mạo quê hương cũng như đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chủ tịch UBND phường Tân Dân Lâm Ngọc Duy cho biết: “Triển khai mục tiêu xây dựng phường kiểu mẫu từ năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ phường đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của các tiêu chí xây dựng phường kiểu mẫu. Cùng với đó, địa phương cũng phát động các phong trào thi đua xây dựng tổ dân phố, phường kiểu mẫu, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, hướng tới xây dựng đô thị xanh, thông minh đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết để cùng thi đua thực hiện”.

Đường phố đang tiếp tục được chính quyền địa phương tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân chỉnh trang sạch đẹp.

Bắt tay vào thực hiện, phường Tân Dân đã tập trung, bám sát 8 tiêu chí kiểu mẫu theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đối với tiêu chí giảm nghèo, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, UBND phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xóa nghèo, cận nghèo; đồng thời huy động nguồn lực thực hiện các dự án sinh kế giảm nghèo, với nguồn vốn 220 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 98%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%.

Sản phẩm OCOP “Rượu dâu Ngọc Hoàn và nước cốt hoa quả Ngọc Hoàn” của Công ty TNHH Vận tải Hoàn Ngọc đóng trên địa bàn phường Hải Lĩnh đang tạo được chỗ đứng trên thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu.

Công tác cải cách hành chính của phường luôn xếp tốp đầu thị xã. Đảng ủy, HĐND, UBND phường xác định đây cũng là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đơn vị đã chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; chấn chỉnh công chức thực hiện tốt nội dung “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”. Đến nay, 26 lĩnh vực với 186 thủ tục hành chính được công khai niêm yết, giải quyết kịp thời, trên 90% trước hạn.

90% thủ tục hành chính Phường Tân Dân đảm nhiệm được giải quyết trước hạn.

Đặc biệt, nhiều “mô hình kiểu mẫu” do MTTQ, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công an phường, UBND phường triển khai đã mang lại những kết quả quan trọng đóng góp vào việc hoàn thành 8 tiêu chí kiểu mẫu. Điển hình như MTTQ với 2 mô hình tự quản về môi trường ở khu dân cư Hồ Thịnh và Minh Sơn, 1 mô hình khu dân cư tự quản về an ninh - trật tự ở khu dân cư Hồ Trung. Đặc biệt, trong năm 2022 và 2023 MTTQ phường đã tích cực vận động Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông. Đã có 24 hộ dân tham gia hiến 1.500m2 đất để mở rộng tuyến đường từ Hồ Trung đi đường 512. Đơn vị còn phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân xã hội hóa xây dựng tuyến đường kiểu mẫu gắn với cuộc vận động xây dựng “tổ dân phố phường kiểu mẫu”.

Mô hình du lịch nghỉ dưỡng với cơ sở vật chất đồng bộ được khuyến khích phát triển nhằm phát huy thế mạnh du lịch ở phường Hải Lĩnh.

Hay như Hội LHPN phường đã thành công với các mô hình “Xây dựng người phụ nữ Tân Dân thời đại mới, yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các công trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương”; “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ; các hoạt động mô hình “Biến rác thải thành tiền”, mô hình “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường”...; Đoàn thanh niên với mô hình kế hoạch nhỏ “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”; mô hình Hội Cựu chiến binh đảm nhận đoạn đường tự quản, vườn sạch, nhà đẹp; Công an phường với mô hình “Camera giám sát gắn với công tác đảm bảo an ninh - trật tự”. Từ xuất phát điểm thấp của một phường có tuổi đời non trẻ, đến nay phường Tân Dân đã hoàn thành 8 tiêu chí kiểu mẫu.

Phong trào thể dục thể thao, nâng cao tinh thần, sức khoẻ toả rộng khắp các tổ dân phố.

Tương tự, để xây dựng phường kiểu mẫu, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hải Lĩnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề và các kế hoạch, chương trình hành động, đồng thời thành lập các ban xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu ở các tổ dân phố. Các ban đã tiến hành rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; đồng thời tổ chức các hội nghị chi bộ để xây dựng nghị quyết và hội nghị Nhân dân để đảng viên, Nhân dân cùng tham gia ý kiến, bàn bạc kế hoạch thực hiện các tiêu chí...

Theo Chủ tịch UBND phường Lê Bá Hải, các chỉ tiêu phường kiểu mẫu của Hải Lĩnh đã đạt được những chuyển biến tích cực. Hiện nay, số lao động trong độ tuổi có việc làm của phường là 3.556/3.672, đạt tỷ lệ tới gần 97%; các trường học đều đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. UBND phường đã thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, công dân bảo đảm đúng quy trình; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, phường liên tục đạt danh hiệu “An toàn về an ninh - trật tự”; có 9/10 cơ quan, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 5/7 tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu, với cảnh quan khu dân cư và vệ sinh môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; an ninh - trật tự bảo đảm. Đặc biệt, phường đã và đang thực hiện tốt việc phát huy vai trò của khu phố trong huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung các thiết chế, cải tạo cảnh quan nhà văn hóa, đường phố...

Công sở Phường Hải Lĩnh khang trang, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Mai Sỹ Lân cho biết: “Cùng với công tác chỉ đạo, UBND thị xã đã phân công các phòng, ban hướng dẫn, hỗ trợ các phường rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Chúng tôi cũng chỉ đạo các phường tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, tập trung tuyên truyền, vận động xây dựng các phong trào sâu rộng nhằm phát huy sức mạnh, sự đoàn kết và vai trò chủ thể của mỗi người dân. Mục tiêu xây dựng thành công phường kiểu mẫu tại phường Tân Dân và Hải Lĩnh trong năm nay hướng đến nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đưa bộ mặt của phường, từng tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh, với những con người kiểu mẫu. Đây cũng là những mô hình điểm, “hạt nhân” để thị xã đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng, tạo nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng thị xã kiểu mẫu trong tương lai gần”.

Bài và ảnh: Minh Hằng