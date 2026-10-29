Xây dựng hệ thống dữ liệu tiêm chủng “đúng, đủ, sạch, sống”

Trong chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, ngành y tế Thanh Hóa đang tập trung rà soát, bổ sung và xác minh thông tin, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác, đồng bộ. Từ tuyến y tế cơ sở đến các đơn vị chuyên môn, việc triển khai được thực hiện khẩn trương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tiêm chủng và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ Trạm Y tế Hoằng Sơn, rà soát, đối chiếu thông tin, cập nhật lên hệ thống dữ liệu tiêm chủng.

Rà soát từ cơ sở, tháo gỡ từng vướng mắc

Tại Trạm Y tế Hoằng Sơn, xã Hoằng Sơn, từ cuối tháng 8, cán bộ, nhân viên y tế miệt mài rà soát từng trường hợp trên hệ thống dữ liệu tiêm chủng. Công việc tập trung vào đối chiếu thông tin, bổ sung dữ liệu còn thiếu, điều chỉnh những trường hợp sai lệch và xử lý các bản ghi trùng lặp. Với những trường hợp chưa đủ thông tin, nhân viên y tế gọi điện trực tiếp cho gia đình để xác minh. Các trường hợp thiếu mã số định danh cá nhân hoặc có thông tin chưa khớp được phối hợp với UBND xã làm rõ. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân hiểu và chủ động cung cấp thông tin khi cần thiết.

Bác sĩ Lê Thị Thúy, Trưởng Trạm Y tế Hoằng Sơn, cho biết để bảo đảm tiến độ, cán bộ, nhân viên của trạm tranh thủ làm việc cả thứ bảy, chủ nhật; đồng thời phối hợp với đội ngũ y tế thôn rà soát từng đối tượng, cập nhật thông tin và xác định những trường hợp đã chuyển khỏi địa bàn. Đến ngày 20/9, trạm đã cập nhật 2.152 dữ liệu đúng, đủ, sạch, thống nhất, đạt 99,26%.

Tại phường Hạc Thành, với khoảng 243.000 đối tượng, chiếm 16% tổng số đối tượng của toàn tỉnh, công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng gặp nhiều khó khăn do dân cư đông, nhiều cơ sở tiêm chủng dịch vụ khiến dữ liệu cần rà soát đa dạng, phát sinh không ít trường hợp thiếu hoặc chưa thống nhất thông tin.

Ngay từ đầu chiến dịch, các trạm y tế chủ động phân chia địa bàn, giao nhiệm vụ đến từng điểm trạm và phân nhóm đối tượng theo độ tuổi để thuận lợi rà soát. Tiến độ được kiểm tra hằng tuần, những phần việc còn chậm được kịp thời đôn đốc, hỗ trợ. Trung tâm Y tế Hạc Thành cũng cử cán bộ xuống các trạm y tế hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hạc Thành, cho biết: “Đơn vị chỉ đạo ưu tiên xử lý những trường hợp dễ xác minh trước, tập trung rà soát các trường hợp thiếu mã định danh, sai lệch thông tin hành chính và dữ liệu trùng lặp. Đặc biệt, một số cơ sở tiêm chủng dịch vụ cập nhật thông tin chưa đầy đủ, chính xác trên phần mềm nên phải đối chiếu, xác minh lại”.

Tính đến ngày 23/10, tỷ lệ làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại phường Hạc Thành đạt 93%. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, Trung tâm Y tế Hạc Thành đã có công văn đề nghị các địa phương, trạm y tế và cơ sở tiêm chủng thuộc trung tâm quản lý khẩn trương bổ sung mã định danh cá nhân/CCCD còn thiếu, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền cấp xã xác minh thông tin, xử lý dứt điểm các trường hợp sai lệch, trùng lặp. Thời hạn hoàn thành cập nhật các dữ liệu thuộc diện rà soát theo yêu cầu là trước ngày 31/10/2026.

Chuẩn hóa dữ liệu, chủ động trong công tác phòng bệnh

Để đẩy nhanh tiến độ chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng quốc gia, ngành y tế Thanh Hóa xác định làm sạch dữ liệu không chỉ là nhiệm vụ của từng trạm y tế mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ sở tiêm chủng, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong xác minh thông tin. Theo Kế hoạch số 1248/KH-BYT ngày 6/7/2026 của Bộ Y tế, Kế hoạch số 1272/KH-PB ngày 17/7/2026 của Cục Phòng bệnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao làm đầu mối chuyên môn, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát tiến độ thực hiện tại các địa phương. Đến ngày 18/9, Thanh Hóa đạt 86% dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa. Kết quả này là cơ sở để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện những dữ liệu còn thiếu, đồng thời kiểm soát chất lượng thông tin đã cập nhật.

Ông Lê Thiên Phú, Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Dữ liệu tiêm chủng chính xác giúp ngành y tế quản lý đầy đủ lịch sử tiêm chủng của từng người dân, xác định đúng đối tượng cần tiêm, tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc lại. Từ đó, các đơn vị có căn cứ đánh giá độ bao phủ vắc-xin, rà soát nhóm đối tượng chưa được tiêm đầy đủ và xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng phù hợp với tình hình thực tế. Ý nghĩa của hệ thống dữ liệu không chỉ nằm ở việc lưu trữ thông tin mà còn ở khả năng hỗ trợ ngành y tế chủ động hơn trong công tác phòng bệnh. Khi thông tin về đối tượng và lịch sử tiêm chủng được cập nhật đầy đủ, chính xác, việc rà soát các nhóm có nguy cơ bỏ sót mũi tiêm, tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung và theo dõi độ bao phủ vắc-xin sẽ thuận lợi hơn. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả các chương trình tiêm chủng, nhất là trong bối cảnh dân cư di biến động, nhu cầu tiêm chủng dịch vụ ngày càng đa dạng và dữ liệu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau”.

Từ việc rà soát từng trường hợp tại tuyến cơ sở đến công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị chuyên môn, mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu tiêm chủng “đúng, đủ, sạch, sống” đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp liên tục. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và duy trì chất lượng, hệ thống không chỉ phục vụ quản lý tiêm chủng mà còn trở thành công cụ hỗ trợ ngành y tế theo dõi độ bao phủ vắc-xin, tổ chức các hoạt động phòng bệnh sát thực tế, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Tô Hà