Xã Vĩnh Lộc khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Sáng 28/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Vĩnh Lộc tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Các bước khám tuyển bảo đảm công khai, công bằng và đúng quy định.

Trong 3 ngày, từ 28 đến 30/10, xã Vĩnh Lộc tổ chức khám sơ tuyển cho 370 nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công tác khám sơ tuyển nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu, làm cơ sở lựa chọn những công dân đủ điều kiện tham gia các bước tuyển chọn tiếp theo, bảo đảm công khai, công bằng và đúng quy định.

Điểm đáng chú ý trong công tác tuyển quân năm nay là xã có 32 nam công dân viết đơn tình nguyện tham gia khám sơ tuyển. Kết quả này cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của tuổi trẻ địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trịnh Thu (CTV)