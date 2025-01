Xã Thanh Kỳ nỗ lực “về đích” nông thôn mới

Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự chung tay góp sức của Nhân dân, xã Thanh Kỳ (Như Thanh) đã nỗ lực vượt khó hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Từ một xã đặc biệt khó khăn, giờ đây Thanh Kỳ đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Khu trung tâm xã Thanh Kỳ (Như Thanh).

Thanh Kỳ là một trong những xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn. Năm 2012, đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân địa phương bắt tay vào XDNTM với nhiều khó khăn, bộn bề. Cùng với xuất phát điểm thấp, kinh tế - xã hội phát triển chậm, thì cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã còn thiếu và yếu. Đó còn là sản xuất nông, lâm nghiệp manh mún, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao và một bộ phận người dân địa phương chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của Chương trình XDNTM. Điều này, dẫn đến việc huy động các nguồn lực để XDNTM ở địa phương gặp không ít khó khăn. Trong khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tương đối lớn và các chính sách hỗ trợ từ Chương trình XDNTM chưa đáp ứng với điều kiện thực tế của địa phương.

Để hoàn thành 19 tiêu chí NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Kỳ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng xã NTM”. Đồng thời, kiện toàn ban chỉ đạo XDNTM xã và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; kiện toàn ban quản lý và ban phát triển thôn của 9 thôn. Nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM với lộ trình, cụ thể cho cả giai đoạn và từng năm. Đi liền với việc phân công cán bộ, công chức phụ trách, hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện các tiêu chí NTM, cấp ủy đảng, chính quyền xã thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, cũng như giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Xác định phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân là đích đến của Chương trình XDNTM, xã Thanh Kỳ đã tập trung tìm hướng sản xuất mới cho người dân, bằng việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đồng đất. Theo đó, xã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Nhân dân đưa các giống lúa năng suất cao, chất lượng, hiệu quả cao vào gieo cấy, như: Thái Xuyên 111, MHC2, CT16, SYN98... Đồng thời, đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Nhờ phương thức sản xuất mới, năng suất cây lúa bình quân của xã Thanh Kỳ tăng từ 36 tạ/ha năm 2012 lên 56 tạ/ha năm 2024.

Nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, xã Thanh Kỳ còn triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đi liền với việc chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai, xã còn tuyên truyền, vận động, khuyến khích Nhân dân tích cực chuyển đổi, cải tạo vườn tạp để trồng cây có múi và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như sắn dây, ổi, củ từ, đào cảnh. Đồng thời, tạo điều kiện để những hộ dân có điều kiện về vốn, đất đai phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi mới. Hiện tại, trên địa bàn xã có mô hình trồng củ từ, mô hình nuôi dê thả đồi, mô hình nuôi gà ri an toàn sinh học theo chuỗi giá trị và mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với sản xuất nông, lâm nghiệp, xã Thanh Kỳ cũng quan tâm tạo điều kiện thu hút đầu tư, gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, đa dạng hóa ngành nghề nông thôn, tạo việc làm cho người lao động. Hiện nay, trên địa bàn xã có 9 doanh nghiệp và 90 cơ sở sản xuất, kinh doanh các ngành nghề, dịch vụ vận tải, cơ khí, chế biến nông, lâm sản. Nhờ vậy, đưa tổng giá trị thu nhập toàn xã từ 33,97 tỷ đồng năm 2012, lên hơn 217 tỷ đồng năm 2024. Những con số “biết nói” ấy đã tác động tích cực nâng cao thu nhập, đời sống người dân, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở địa phương. Nếu như năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của xã Thanh Kỳ chỉ đạt 8,6 triệu đồng thì đến cuối năm 2024 đã nâng lên 47,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 56,3% năm 2012, xuống còn 7,32% năm 2024. Khi người dân có thu nhập ổn định, đời sống được nâng lên, ai nấy đều phấn khởi, đồng thuận đóng góp tiền, của để XDNTM. Đó là “chìa khóa” giúp cấp ủy đảng, chính quyền xã thực hiện hiệu quả việc huy động sức dân để lo cho dân.

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện XDNTM, xã Thanh Kỳ luôn thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ” và người dân là chủ thể. Sau hơn 10 năm XDNTM, đến nay, các công trình cơ sở hạ tầng của xã như điện, đường, trường, trạm được đầu tư tương đối đồng bộ. Trong đó, 100% các tuyến đường giao thông liên xã, đường trục thôn, ngõ xóm được bê tông sạch đẹp và được Nhân dân trồng hàng rào cây xanh; hơn 70% số hộ gia đình đã thực hiện cải tạo vườn tạp, chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh, đưa chỉ tiêu diện tích trồng cây xanh của xã đạt trên 4,3m2/người; 100% đường trục chính nội đồng được bê tông hóa đảm bảo phục vụ sản xuất; 100% số hộ dân được dùng lưới điện; gần 90% số hộ có nhà ở kiên cố đạt chuẩn; trên 73% số hộ được sử dụng nước sạch. Công tác giáo dục được quan tâm, cơ sở vật chất các trường học được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học; 3/3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác y tế cũng được chú trọng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%. Các thiết chế văn hóa cũng được hoàn thiện với sân vận động, khu thể thao, hội trường đa năng, nhà văn hóa cấp xã đều xây dựng mới, quy mô đạt chuẩn tiêu chí NTM. Cùng với đó, 9/9 thôn của xã đều có nhà văn hóa, khu thể thao được lắp đặt các thiết bị thể dục, có chỗ tập cho người già và khu vui chơi trẻ em. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã mang lại những thay đổi tích cực. Hàng năm, hơn 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 9/9 thôn đều duy trì danh hiệu thôn văn hóa. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện toàn diện. Việc xây dựng chính quyền vững mạnh và cải cách thủ tục hành chính cũng được chú trọng, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại. Các chính sách an sinh xã hội được cấp ủy đảng, chính quyền xã quan tâm; văn hóa - xã hội ngày càng đổi mới, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Anh Nguyễn Trọng Viện, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Những năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện và sự quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, đồng thuận cao của Nhân dân, từ năm 2012 đến nay, toàn xã đã huy động được 386.302 triệu đồng cho XDNTM. Trong đó, nguồn lực từ Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi và tự xây dựng nhà cửa, công trình phụ theo tiêu chí NTM là 254.374 triệu đồng, chiếm 65,85%. Phần kinh phí còn lại là sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM.

Thời gian tới, xã Thanh Kỳ tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đặc biệt là chú trọng đến các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân, hướng tới mục tiêu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Công Quang