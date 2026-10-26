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Xã Nga Sơn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Xuân Bích (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Nga Sơn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. 

Xã Nga Sơn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Sáng 26/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Nga Sơn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Xã Nga Sơn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Năm 2027, toàn xã Nga Sơn có 1.693 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Trong đó, có 2 công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ, 818 công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ; 90 đối tượng khác và 783 công dân đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển.

Xã Nga Sơn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Trên cơ sở kết quả rà soát, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác khám sơ tuyển.

Xã Nga Sơn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Tại buổi sơ tuyển, các thanh niên được kiểm tra chiều cao, cân nặng, huyết áp và khai thác tiền sử bệnh tật nhằm đánh giá, phân loại sức khỏe ban đầu. Quá trình tổ chức được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm các nội dung chuyên môn và yêu cầu trong công tác tuyển quân.

Xã Nga Sơn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Theo kế hoạch, công tác khám sơ tuyển được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28/10/2026.

Xuân Bích (CTV)

Từ khóa:

#Nghĩa vụ quân sự #Nga Sơn #Công dân #khám #tổ chức #Nhập ngũ #Công an nhân dân #Bảo đảm #công tác #Chất lượng

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