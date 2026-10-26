Xã An Nông khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình thân nhân liệt sĩ

Xã An Nông vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Đỗ Hữu Hinh, em trai liệt sĩ Đỗ Hữu Khăng, tại thôn Tường Thôn.

Các đại biểu và gia đình tại lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Đỗ Hữu Hinh, em trai liệt sĩ Đỗ Hữu Khăng, ở thôn Tường Thôn, xã An Nông.

Gia đình ông Đỗ Hữu Hinh (sinh năm 1948, trú tại thôn Tường Thôn, xã An Nông) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ông là em trai và là người trực tiếp thờ cúng liệt sĩ Đỗ Hữu Khăng - người đã anh dũng hy sinh năm 1966 tại mặt trận phía Tây trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà ở cho gia đình ông Đỗ Hữu Hinh.

Việc khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Đỗ Hữu Hinh thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương đối với thân nhân liệt sĩ, góp phần giúp gia đình ổn định nơi ở, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại diện Uỷ ban MTTQ xã An Nông thăm hỏi, động viên gia đình ông Đỗ Hữu Hinh.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

HS