Vụ cô giáo “tác động vật lý” đối với học sinh lớp 1: Cơ quan chức năng đã vào cuộc

Vụ việc cô giáo Võ Thị T., giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn) dùng tay “tác động” khiến em T.P.N học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Ba Đình bị tổn thương vào ngày 10/10/2024, hiện đang được cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý.

Hình ảnh trích xuất camera trong giờ học môn Toán tại lớp 1B, Trường Tiểu học Ba Đình chiều ngày 10/10/2024.

Theo báo cáo tường trình của Trường Tiểu học Ba Đình gửi phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã Bỉm Sơn: Vào 9h sáng thứ sáu, ngày 11/10/2024, phụ huynh T.Đ.H trú tại khu phố 4, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn là bố của em T.P.N , học sinh lớp 1B báo cáo với nhà trường về vụ việc cô giáo Võ Thị T., giáo viên chủ nhiệm lớp 1B của nhà trường đánh học sinh T.P.N để lại vết xước, vết bầm tím trên lưng em.

Phụ huynh đã cho hiệu trưởng xem kết quả khám cận lâm sàng, siêu âm, chụp X-Quang của Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn vào sáng ngày 11/10/2024 và xem thực tế tình trạng thương tích của cháu T.P.N. Đồng thời cùng hiệu trưởng xem lại đoạn trích xuất camera giờ học môn toán chiều thứ 5 thời gian từ 14h25-15h ngày 10/10/2024.

Khu Hiệu bộ Trường Tiểu học Ba Đình.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của phụ huynh, hiệu trưởng đã hội ý ban giám hiệu, mời cô giáo Võ Thị T. lên tường trình sự việc. Cô Võ Thị T. báo cáo do em T.P.N mang đồ chơi từ nhà đến trường để chơi trong giờ học Toán. Cô giáo không kiềm chế được nên đã dùng tay xoắn tai và dùng tay vỗ vào lưng, đầu của cháu.

Ban giám hiệu đã cử 1 giáo viên khác dạy thay và trực bán trú lớp 1B từ trưa thứ 6 ngày 11/10/2024. 14h thứ 6 ngày 11/10/2024, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình đã báo cáo tường trình về sự việc gửi Phòng GD&ĐT thị xã Bỉm Sơn.

Tối thứ 6 ngày 11/10/2024, hiệu trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm Võ Thị Tâm đã đến nhà để gặp gỡ, xin lỗi học sinh và gia đình học sinh.

Kết quả khám của cháu T.P.N.

Ngày 12/10/2024, nhà trường đã tổ chức họp cán bộ chủ chốt, thông tin chính thức sự việc và thông báo tạm ngừng giảng dạy đối với cô giáo Võ Thị T., thay giáo viên chủ nhiệm mới và trực bán trú lớp 1B. Tại cuộc họp, cô giáo Võ Thị T. đã nghiêm túc tự kiểm điểm, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và xin chịu mọi hình thức kỉ luật của các cấp và chịu trách nhiệm với gia đình học sinh.

18h thứ 7 ngày 12/10/2024, Ban giám hiệu đã cùng làm việc với 10 phụ huynh đại diện cho 40 phụ huynh của lớp 1B thông báo tình hình sự việc, xin lỗi phụ huynh của lớp và thay cô giáo chủ nhiệm mới. Từ thứ Hai ngày 14/10/2024, nhà trường đã cho học sinh T.P.N chuyển lớp theo nguyện vọng gia đình.

Chiều ngày 16/10, phóng viên Báo Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Trường Tiểu học Ba Đình, Hiệu trưởng nhà trường Võ Đào Hoa cho biết: Cô Võ Thị T. là giáo viên trình độ đại học và đã có kinh nghiệm giảng dạy lớp 1 nhiều năm nay. Hiện cô T. đã được biên chế. Trong quá trình giảng dạy, cô có tinh thần cầu tiến, luôn mong học sinh tiến bộ. Tuy nhiên, chính điều này có thể cũng là nguyên nhân khiến cô nôn nóng và có hành động “lệch chuẩn”. Sau khi sự việc xảy ra, cô Võ Thị T. đã rất hối hận và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm cũng như hình thức kỷ luật của các cấp có thẩm quyền.

“Hành động của cô T.đã vi phạm quy định của nhà giáo, xâm phạm đến tâm lý, sức khỏe của học sinh, làm ảnh hưởng đến danh dự của nhà giáo” – Bà Võ Đào Hoa cho biết thêm.

Trường Tiểu học Ba Đình.

Được biết, ở năm học 2023-2024, cô Võ Thị Tâm cũng đã có “tác động vật lý” đối với một học sinh lớp 1. Nhưng ngay sau đó 1 ngày, Ban chi hội phụ huynh đã có văn bản với đầy đủ chữ ký của phụ huynh trong lớp xin cho cô tiếp tục được chủ nhiệm lớp và giảng dạy học sinh.

Anh T.Đ.H là bố của cháu T.P.N, cho biết: Hiện nay, sức khỏe và tâm lý của cháu N. đã ổn định và cháu đã trở lại trường học từ thứ Hai (ngày 14/10). Qua sự việc đáng tiếc này, gia đình cũng mong muốn các cấp có hình thức xử lý phù hợp để không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai.

Trường Tiểu học Ba Đình nơi xảy ra sự việc.

Đối với sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Ba Đình, ông Lê Sỹ Tiến, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Bỉm Sơn cho biết: Phòng đã nắm bắt được sự việc và đã có những chỉ đạo liên quan đến chuyên môn đối với Trường Tiểu học Ba Đình. Hiện nay, Công an thị xã đã giao cho Công an phường Ba Đình kiểm tra, xác minh. Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan công an, Phòng sẽ có tham mưu cho lãnh đạo thị xã để giải quyết.

“Phòng GD&ĐT thị xã Bỉm Sơn cũng đã nhắc nhở, chấn chỉnh chung trong toàn ngành về việc nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế trường học và đạo đức nhà giáo. Sau khi có kết luận của cơ quan công an và thị xã, Phòng sẽ có thông báo tới toàn ngành” – Ông Tiến cho biết thêm.

Linh Hương