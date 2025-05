Vốn hỗ trợ sinh kế ở xã Nghi Sơn giúp giảm nghèo bền vững

Nhờ được hỗ trợ sinh kế thông qua nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ NHCSXH giúp gia đình chị Trần Thị Hương ở thôn Bắc Sơn mở gian hàng tạp hóa.

Trước đây, gia đình chị Phạm Thị Thủy ở thôn Bắc Sơn thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Tuy nhiên, từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay của NHCSXH thị xã Nghi Sơn dành cho hộ cận nghèo, cuộc sống của gia đình đã trở nên khấm khá hơn và đã thoát khỏi hộ cận nghèo năm 2023.

Chị Thủy cho biết: "Gia đình tôi có 5 khẩu dựa vào nguồn thu nhập từ khai thác hải sản. Thời gian gần đây, do nguồn lợi thủy sản đang dần cạn kiệt, tàu khai thác của gia đình công suất nhỏ, nhiều năm không được tu sửa, thay mới, không đảm bảo an toàn, nên chỉ dám khai thác gần bờ, không đem lại hiệu quả. Vì vậy, có nhiều chuyến ra khơi, gia đình phải bù lỗ. Để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng tôi phải vay mượn thêm của người thân, tiết kiệm các khoản chi tiêu, nhưng cuộc sống luôn trong tình trạng “thiếu trước, hụt sau”. Năm 2021, được chính quyền xã bình xét trong diện hỗ trợ sinh kế, thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH gia đình tôi được giải ngân số tiền 50 triệu đồng dành cho hộ cận nghèo. Gia đình đã sửa chữa lại tàu, đảm bảo những chuyến ra khơi an toàn và đem lại hiệu quả. Nhờ đó, thu nhập mỗi chuyến ra khơi đã tăng hơn so với trước, cuộc sống được cải thiện và đã thoát khỏi hộ cận nghèo".

Theo chị Thủy, dịp tháng 9/2024, gia đình tiếp tục được vay 100 triệu đồng. Nguồn tiền này, chị đã sử dụng để mua lưới mới và trang bị hệ thống bóng đèn trên tàu phục vụ cho việc khai thác thủy sản được tốt hơn. Hiện tại, mỗi chuyến ra khơi kéo dài từ 10 đến 15 ngày, sau khi trừ chi phí để ra hàng chục triệu đồng nên cuộc sống khấm khá hơn rất nhiều so với trước.

Mới tiếp cận gói vay ưu đãi 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay của NHCSXH thị xã Nghi Sơn dịp trung tuần tháng 4/2025 dành cho hộ cận nghèo, gia đình bà Hồ Thị Hảo ở thôn Nam Sơn có điều kiện thay thế lưới cũ nát và dàn bóng đèn trên tàu không đủ sáng mà nhiều năm qua gia đình không có điều kiện để đầu tư.

Bà Hảo chia sẻ: “Sau khi ngân hàng giải ngân, tôi dành trên 80 triệu đồng mua lưới mới và lắp dàn bóng đèn trên tàu. Số tiền còn lại, tôi sử dụng làm vốn kinh doanh thu mua cá về chế biến phơi khô, đóng thành túi bán cho khách hàng".

Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn Nguyễn Ngọc Thương cho biết: "Để thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, ngay từ đầu năm xã đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu giảm nghèo. Đồng thời, dựa trên khả năng giảm nghèo của từng thôn để giao chỉ tiêu giảm nghèo phù hợp. Địa phương đã thực hiện rà soát, nắm bắt lại các hộ nghèo để xây dựng phương án cụ thể giảm nghèo cho từng hộ".

Cũng theo ông Thương, do các hộ trong xã không có đất sản xuất, chăn nuôi nên việc hỗ trợ sinh kế bằng con giống, vật nuôi sẽ không phù hợp. Vì vậy, địa phương đã chọn phương án hỗ trợ sinh kế bằng vốn vay ưu đãi của NHCSXH, 100% hộ dân trong xã đồng thuận. Đến nay, 100% hộ thuộc diện hỗ trợ sinh kế có nhu cầu vay vốn đều được NHCSXH thị xã tạo điều kiện và đã giải ngân giúp các hộ có vốn đầu tư khai thác, chế biến hải sản và phát triển kinh doanh dịch vụ đem lại hiệu quả. Nhờ đó, đời sống của các gia đình này đã được cải thiện, góp phần giảm số hộ nghèo, cận nghèo của xã qua từng năm. Nếu như năm 2022 toàn xã có 236 hộ nghèo (8,9%), 191 hộ cận nghèo (7,2%), đến cuối năm 2024 giảm xuống còn 14 hộ nghèo (0,25%) và 189 hộ cận nghèo (7,19%).

Nói về nguồn vốn hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Nghi Sơn Bùi Văn Hạnh cho biết: "Trên địa bàn xã hiện có 797 khách hàng đang tiếp cận gói vay của NHCSXH để đầu tư phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 65 tỷ đồng. Các khách hàng được vay vốn nhìn chung đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả tốt, không có nợ xấu".

Bài và ảnh: Minh Lý