Vĩnh Thịnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2019, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc) đã nỗ lực nâng cao các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao, quyết tâm về đích xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024.

Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp tại xã Vĩnh Thịnh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với phương châm “xây dựng NTM nâng cao là làm cho dân, mang lại lợi ích cho dân”, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các cấp, thống nhất các phương án triển khai thực hiện và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để mọi người cùng tham gia.

Trong công tác phát triển kinh tế, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để xây dựng nông nghiệp xanh - sạch - bền vững. Hiện nay, xã đã mở rộng được gần 300ha lúa nếp hạt cau liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Năm 2020, sản phẩm gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh được công nhận OCOP 4 sao, cho giá trị kinh tế cao gấp 3 lần so với lúa truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người dân. Hiện sản phẩm được bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Trịnh Đình Thủy (HTX nông nghiệp và dịch vụ Vĩnh Thịnh) cho biết: "HTX chúng tôi đã liên hệ với các công ty trong và ngoài tỉnh quảng bá thương hiệu lúa nếp ra ngoài thị trường. Từ hiệu quả mô hình, chúng tôi tham mưu cho chính quyền địa phương mở rộng diện tích gieo cấy mang lại kinh tế cao".

Bên cạnh đó, mô hình phát triển kinh tế giun - cá - lúa; mô hình nuôi chim bồ câu tại thôn 3 đã mang lại hiệu quả tích cực. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại cũng được xã đặc biệt quan tâm. Vĩnh Thịnh hiện có 12 công ty, 1 HTX dịch vụ nông nghiệp, 121 cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ, vật liệu xây dựng và hơn 231 hộ gia đình tham gia sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực khác... mang lại giá trị thu nhập hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Kinh tế phát triển, tạo điều kiện để người dân Vĩnh Thịnh tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM nâng cao. Cùng với những chính sách hỗ trợ của cấp trên, sự chung tay của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã hỗ trợ xi măng để nâng cấp đường giao thông nông thôn, hỗ trợ kinh phí chỉnh trang tường rào, xây dựng rãnh thoát nước, nhà văn hóa, vườn mẫu..., xã cũng vận động Nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng hạ tầng nông thôn theo quy định.

Nhờ huy động được sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, từ năm 2020 đến nay xã Vĩnh Thịnh đã huy động gần 84 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao, trong đó gần 50 tỷ đồng được sử dụng để xây dựng các công trình phúc lợi, còn lại là sự đóng góp của Nhân dân và các doanh nghiệp, với hơn 34 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường trục thôn, ngõ xóm và đường liên thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa, với mặt đường rộng từ 3,5 - 6m, có rãnh thoát nước, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương của Nhân dân. Người dân trong xã đã tích cực chỉnh trang nhà cửa, xây mới tường rào, cổng ngõ và các công trình phụ trợ theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Công ty May TNHH L&B Vina giải quyết việc làm cho nhiều lao động xã Vĩnh Thịnh.

Ông Trần Công Thái ở xã Vĩnh Thịnh chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ, mọi người, mọi nhà ra sức thi đua chung tay xây dựng NTM để quê hương đổi mới, khang trang, hướng đến một miền quê đáng sống”.

Xây dựng thành công NTM nâng cao đã tạo nên một diện mạo mới trên quê hương Vĩnh Thịnh. Hiện nay, 100% hộ dân được sử dụng điện, có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hơn 82% chất thải hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp được thu gom và tái chế, góp phần tạo môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đặc biệt là chợ Vĩnh Thịnh được đầu tư cải tạo, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ, dần tiệm cận với tiêu chuẩn thương mại văn minh. Xã đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. 3/3 trường học trên địa bàn đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Các câu lạc bộ văn hóa - thể thao duy trì hoạt động, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hai di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia là chùa Hoa Long và đền thờ Trần Khát Chân được bảo tồn, tôn tạo phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh của người dân.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh Nguyễn Thị Hậu cho biết: Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” đã tạo được khí thế và lòng tin trong Nhân dân... Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 64 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,41%; 15/15 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, là tiền đề vững chắc để xã tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Tô Hà