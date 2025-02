Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, tinh thần đoàn kết quốc tế

Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định và củng cố cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, khẳng định việc thượng tôn luật pháp quốc tế và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)

Ngày 20/2 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng với chủ đề “Thực hành chủ nghĩa đa phương, cải cách và nâng cao hiệu quả quản trị toàn cầu."

Phiên họp do ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 2/2025) chủ trì, với sự tham dự và phát biểu của nhiều quan chức và đại diện gần 100 nước thành viên Liên hợp quốc.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc thúc đẩy giải pháp đa phương cho những thách thức toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và các mối đe dọa an ninh như xung đột hạt nhân và khủng bố; nhấn mạnh ý nghĩa của các cam kết toàn diện trong “Văn kiện vì Tương lai” (Pact for the Future - được Lãnh đạo Cấp cao 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/2024) đối với việc củng cố hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị toàn cầu.

Hầu hết đại diện các nước phát biểu đề cao luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, coi đó là nền tảng vững chắc để duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và xây dựng một hệ thống đa phương vững mạnh, có khả năng ứng phó hiệu quả với các vấn đề toàn cầu.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ quan ngại trước xu hướng gia tăng hành động đơn phương trong quan hệ quốc tế, làm suy yếu hệ thống đa phương vốn là nền tảng cho việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế trong 8 thập kỷ qua.

Cùng với đông đảo các quốc gia khác, Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định và củng cố cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, khẳng định việc thượng tôn luật pháp quốc tế và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, chính là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững và thụ hưởng quyền con người.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh cần cải cách mạnh mẽ các thể chế đa phương, nâng cao tiếng nói và sự tham gia của các nước đang phát triển nhằm bảo đảm tính đại diện, dân chủ của các thể chế này.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, luôn nỗ lực đóng góp tích cực, thực chất nhằm củng cố các thể chế đa phương toàn cầu và khu vực, đặc biệt là Liên hợp quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Những nỗ lực này phản ánh sâu sắc cam kết của Việt Nam đối với đoàn kết và hợp tác quốc tế, vì lợi ích của người dân Việt Nam và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn cho tất cả mọi người./.

Theo TTXVN