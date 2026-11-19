Việc rà soát, xử lý bất cập pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm

Sáng 19/11, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo cùng tham dự.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan ở Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL.

Các điểm cầu dự hội nghị.

Theo Dự thảo Báo cáo, tính đến ngày 31/10/2026, cả 23/23 cơ quan Trung ương và 34/34 UBND cấp tỉnh đã gửi báo cáo kết quả tổng rà soát. Qua rà soát, các địa phương xác định 7.545 VBQPPL pháp luật cần xử lý, gồm 5.617 văn bản cấp tỉnh và 1.928 văn bản cấp xã; trong đó đề xuất bãi bỏ toàn bộ 3.145 văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc không còn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Từ kết quả tổng rà soát, Chính phủ định hướng tập trung xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật; ưu tiên các quy định ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuẩn hóa dữ liệu, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện, trước mắt ưu tiên hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong giai đoạn 2026-2027.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, trong 157 VBQPPL đề xuất xử lý, cấp tỉnh có 129 nội dung bất cập thuộc 129 văn bản, tập trung ở các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, y tế, tài chính; đồng thời có 5 nội dung được giao quy định chi tiết nhưng chưa có văn bản hướng dẫn. Ở cấp xã, 23 văn bản được đề xuất xử lý, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nội vụ.

Các phương án xử lý gồm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ và ban hành văn bản mới. Theo lộ trình, năm 2026 tỉnh dự kiến xử lý 113 văn bản, năm 2027 xử lý 44 văn bản. Qua rà soát các tiêu chí khác, tỉnh không phát hiện bất cập liên quan đến tính tương thích với điều ước quốc tế, điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính hoặc những quy định không rõ ràng, thiếu khả thi.

Cùng với xử lý các VBQPPL hiện hành, Thanh Hóa xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện quy định về đầu tư, xây dựng, giao thông, phát triển đô thị, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong đó, chú trọng xây dựng chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh.

Việc xử lý kịp thời những bất cập trong hệ thống VBQPPL sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo nền tảng thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; các phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp. Đồng thời, tập trung trao đổi về lộ trình, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan trong việc xử lý những bất cập, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trong tổng rà soát hệ thống VBQPPL. Đồng thời đánh giá, công tác rà soát đã có chuyển biến tích cực, từ phát hiện bất cập sang chủ động đề xuất sửa đổi, xử lý ngay những vướng mắc, bước đầu nhận diện các điểm nghẽn pháp lý mang tính hệ thống, liên ngành, liên cấp.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng chỉ ra một số hạn chế về thống kê số liệu, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động, chuẩn bị nguồn lực và ứng dụng công nghệ tại một số đơn vị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ; xây dựng kế hoạch xử lý các bất cập giai đoạn 2026 - 2027 và những năm tiếp theo, ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, triển khai theo tinh thần “6 rõ”; chủ động rà soát, phát hiện và xử lý sớm bất cập, tập trung vào những vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện quy định mâu thuẫn, chồng chéo; phấn đấu chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” trong quý I/2027.

Các cơ quan của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường phối hợp, giám sát, phản biện, kiến nghị xử lý những quy định bất hợp lý.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc rà soát, xử lý bất cập pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, để pháp luật thực sự đi trước, mở đường cho phát triển đất nước.

Khánh Phương