Văn Nho đa dạng sinh kế, tăng thu nhập cho người dân

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xã Văn Nho đã triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Nhờ phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhiều hộ dân ở xã Văn Nho đã vươn lên thoát nghèo.

Hiện thu nhập của người dân địa phương dựa chủ yếu vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Toàn xã có 5.428,16ha rừng và đất lâm nghiệp; trong đó rừng tự nhiên chiếm 2.683,22ha, diện tích còn lại là rừng trồng sản xuất. Nhằm nâng cao đời sống cho người dân, xã Văn Nho đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả kinh tế từ việc thâm canh rừng luồng, đồng thời phân công cán bộ xuống các thôn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân. Nhờ vậy, nhiều diện tích rừng luồng được chăm sóc, sinh trưởng tốt, năng suất cao hơn trước, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Chia sẻ về mô hình kinh tế của mình, ông Hà Văn Niệm, thôn Kỳ Tân, cho biết: “Gia đình tôi được giao quản lý 6,78ha đất lâm nghiệp, bao gồm 3,3ha rừng tự nhiên và 3,48ha rừng trồng luồng. Nhờ chăm sóc đúng cách, cây luồng phát triển tốt, măng ra sớm, cây to, thẳng, dóng dài, bán rất được giá. Bên cạnh đó, gia đình còn kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng để đa dạng hóa nguồn thu nhập. Mô hình kinh tế tổng hợp này đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình hơn 200 triệu đồng mỗi năm".

Cùng với phát triển kinh tế lâm nghiệp, xã Văn Nho tập trung mở rộng các mô hình trồng trọt như khoai tây, su su, đồng thời khuyến khích người dân phát huy lợi thế diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, xã đã chủ động xây dựng những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế. Từ năm 2025 đến nay, Văn Nho đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ sản xuất như: chăn nuôi bò sinh sản, gà ri thả vườn và phát triển các mô hình nuôi cá trắm. Hiện tại, các mô hình này đang phát huy hiệu quả, kỳ vọng tạo thêm sinh kế bền vững, giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, xã Văn Nho cũng tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo báo cáo của UBND xã Văn Nho, toàn xã có 1.289 hộ dân được vay vốn tín dụng chính sách với tổng mức dư nợ 107 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã Văn Nho đã đầu tư vào các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh, dịch vụ, tạo thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống, giải quyết việc làm, góp phần quan trọng trong công tác xóa nghèo.

Nhờ thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, diện mạo của xã Văn Nho có nhiều đổi thay tích cực. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,67%. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã có ý thức nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu, đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Tống Minh Hóa, Chủ tịch UBND xã Văn Nho, cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp với tiềm năng, lợi thế, đồng thời lồng ghép linh hoạt, hiệu quả các chương trình, dự án, giúp các hộ dân có thêm động lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, xã sẽ quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Văn Nho ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn