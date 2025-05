Ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) luôn đóng vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc đầu tư cho vay đến hộ gia đình và cá nhân, Agribank Thanh Hóa cũng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, đầu tư tín dụng cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Được vay vốn Agribank với lãi suất ưu đãi, cửa hàng kinh doanh gạch men ốp lát và thiết bị vệ sinh cao cấp Trường Oanh ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa mở rộng thị trường, kinh doanh hiệu quả.

Sau hơn 2 năm đồng hành cùng Agribank Thanh Hóa, kết quả kinh doanh của cơ sở kinh doanh gạch men ốp lát và thiết bị vệ sinh cao cấp Trường Oanh, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) đã có nhiều chuyển biến tích cực, doanh thu ngày một tăng. Anh Lê Văn Trường, chủ cửa hàng, chia sẻ: “Trước đây, do thiếu vốn sản xuất, chúng tôi chỉ kinh doanh nhỏ lẻ. Từ năm 2023, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng 4 tỷ đồng của Agribank Thanh Hóa với lãi suất 5%/năm. Từ nguồn vốn vay, chúng tôi đã mở rộng kho hàng, đầu tư phân phối nhiều loại gạch men, thiết bị vệ sinh cao cấp. Doanh thu của công ty tăng gấp 2 lần so với trước đây, doanh thu 4 tháng đầu năm 2025 đạt gần 20 tỷ đồng, cửa hàng hiện đang tạo việc làm cho hơn 20 lao động, với thu nhập từ 12 đến 25 triệu đồng/người/tháng".

Agribank Thanh Hóa cũng đang triển khai các gói sản phẩm tín dụng cho vay ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất nhập khẩu... Ông Nguyễn Quý Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, chia sẻ: Trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, Agribank Thanh Hóa luôn đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã được ngân hàng điều chỉnh hạ lãi suất, giãn nợ theo quy định, nhờ đó hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn phát triển ổn định. Doanh thu hằng năm đạt trên 800 tỷ đồng, riêng 4 tháng đầu năm 2025 đạt 260 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 350 lao động, với mức lương trung bình 12 triệu đồng/người/tháng.

Được biết, ngay từ đầu năm 2025, Agribank Thanh Hóa triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhiều nhóm đối tượng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; mở rộng cho vay tiêu dùng và hỗ trợ hộ kinh doanh. Đồng thời, ngân hàng chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 - 3% so với lãi suất thông thường để khuyến khích, hỗ trợ khách hàng sử dụng vốn.

Bên cạnh việc đầu tư vốn cho doanh nghiệp, Agribank Thanh Hóa còn cung ứng các dịch vụ tiện ích của ngân hàng hiện đại bao gồm dịch vụ tài khoản, tiền gửi, dịch vụ quản lý vốn tập trung, bảo hiểm, dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế cùng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, thu mua, tiêu thụ sản phẩm cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Ngoài ra, Agribank Thanh Hóa ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm gắn kết với chương trình phát triển tín dụng của Agribank, tận dụng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Tính đến hết tháng 4/2025, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 28.132 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm; tổng dư nợ đạt 28.539 tỷ đồng, tăng trưởng 3,8% so với đầu năm; thu dịch vụ tăng gần 10% so với cùng kỳ. Từ nguồn vốn của Agribank, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, các chuỗi liên kết sản xuất đã và đang được hình thành, góp phần tạo nên các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, có giá trị hàng hóa cao, như: Mô hình trồng rau, hoa, quả, chăn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất, chế biến nông sản...

Để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn cho người dân, doanh nghiệp, Agribank Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: cho vay qua tổ vay vốn, các chương trình tín dụng ưu đãi, rút ngắn thời gian thẩm định, minh bạch quy trình; phối hợp với hội nông dân, hội LHPN các cấp để tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đến các khách hàng trên địa bàn. Cùng với đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hàng loạt sản phẩm dịch vụ thanh toán hiện đại, như: Thanh toán thương mại biên giới; thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước; thu ngân sách Nhà nước với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước; thanh toán hóa đơn; chuyển khoản, thanh toán hóa đơn qua tin nhắn SMS; Internet Banking; E-Mobile Banking; thẻ thanh toán, thanh toán không dùng tiền mặt...

Với các giải pháp, cơ chế, chương trình ưu đãi lãi suất linh hoạt, Agribank Thanh Hóa luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương