Ước nguyện đêm giao thừa

Một mùa xuân mới đã đến cùng đất trời, mang theo ngập tràn cảm xúc, niềm tin yêu cuộc sống với bao ước nguyện đủ đầy, hạnh phúc...

Không gian Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) trong đêm giao thừa.

Chừng 11h tối 28/1 (tức 29 tháng Chạp), TP Thanh Hóa trang hoàng trong lung linh đủ sắc màu. Không nhiều năm thời tiết đêm giao thừa đẹp đến thế, gió nhẹ, trời lạnh nhưng quang đãng. Từng dòng người nô nức đổ về Quảng trường Lam Sơn cùng thưởng thức Chương trình nghệ thuật chào năm mới Ất Tỵ 2025. Chẳng chỉ người trẻ, những cặp tình nhân, trong dòng người cuồn cuộn ấy còn có người trung niên, cao tuổi.

Tôi rất tự hào vì sự đổi thay của quê hương, đất nước. Tôi ước sang năm mới cháu con khỏe mạnh, tấn tới, đất nước phồn vinh, thái bình Ông Lê Công Minh ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa

Mặc cho cái lạnh chẳng phù hợp với tuổi tác, nhưng ông Lê Công Minh (65 tuổi) ở phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) vẫn chở theo đứa cháu nội học lớp 3 hòa mình vào trong dòng người tấp nập ấy. Con cái có điều kiện, có xe ô tô, nhưng ông bảo, đi xe máy để tận hưởng không khí tết và sự đông vui trong đêm giao thừa. Nghĩ thế, nên hai năm nay, vào đêm giao thừa, hai ông cháu đều về Quảng trường Lam Sơn. Với ông, điều vui nhất là nhìn đứa cháu nội hò reo trong màn bắn pháo hoa lộng lẫy.

Nhiều điểm check-in được bố trí trong không gian Quảng trưởng Lam Sơn, phục vụ nhu cầu của người dân tham quan.

Ông Minh nói: “Năm qua, đất nước phát triển hơn nhiều, tỉnh mình cũng phát triển mạnh mẽ với nguồn thu ngân sách hơn 55 nghìn tỷ đồng. Tôi rất tự hào vì sự đổi thay của quê hương, đất nước. Tôi ước sang năm mới cháu con khỏe mạnh, tấn tới, đất nước phồn vinh, thái bình”.

Nhiều người dân ở TP Thanh Hóa và các huyện lân cận tìm đến Quảng trường Lam Sơn thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng năm mới.

Năm trước, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lê cùng hai con nhỏ ở phường Rừng Thông cũng có mặt tại Quảng trường Lam Sơn để thưởng thức chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa mừng năm mới. Đây là cái tết đầu tiên của gia đình khi được làm công dân của TP Thanh Hóa, nên lần này cảm giác của chị có phần háo hức hơn.

Chị thổ lộ: “Khi pháo hoa bay lên trong thời khắc thiêng liêng giao thừa, tôi thường chắp tay ước nguyện về những điều tốt đẹp cho năm mới. Năm đầu tiên làm công dân của TP Thanh Hóa, tôi ước con mình có điều kiện học tập và chăm sóc y tế tốt hơn, mọi người có thu nhập cao hơn”.

Chương trình nghệ thuật Chào xuân Ất Tỵ 2025 là một điểm nhấn trong đêm giao thừa.

Đêm giao thừa, Quảng trường Lam Sơn trang hoàng lộng lẫy cờ hoa đã trở thành một đại tiệc của âm thanh, ánh sáng, của những nụ cười hân hoan chờ đón một mùa xuân mới sang. Ở đó, Chương trình nghệ thuật Chào xuân Ất Tỵ 2025 là một điểm nhấn, hòa quyện của một xứ Thanh đậm đà bản sắc nhưng tươi mới trong hơi thở hiện đại của những lời ca tiếng hát, như thể hiện ước mong vươn mình phát triển đi lên.

Và điều được đón chờ nhiều nhất trong chương trình ấy là màn pháo hoa mãn nhãn, dồn dập, rực rỡ sáng trên nền bầu trời thoáng đãng. Tiếng pháo, tiếng hò reo từng đợt và những tràng pháo tay tán thưởng vang lên không ngớt của biển người đông đúc như xua đi cái lạnh đầu năm.

Một gia đình thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn.

Nhiều người đã chụp hình, quay phim, livetreams chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng với người thân nơi xa. Họ nghĩ đó cũng là điều tuyệt vời nhất dành tặng nhau, trao truyền niềm tin để cùng khởi đầu một năm mới hanh thông, vạn sự như ý.

Hai người bạn cùng ước những điều tốt đẹp trong thời khắc giao thừa.

Nhiều người đã chắp tay trong giờ phút thiêng liêng ấy, làm nên hình ảnh đẹp về thời khắc chuyển giao. Ở đó có sự biết ơn vì đất nước hòa bình, cuộc sống an toàn, ấm no và cả những ước muốn đầu năm. Đó là những mong sung túc, đủ đầy, người đi làm xa chân cứng đá mềm, hay đơn giản là cầu khỏe mạnh, bình an... Và những mong ước ấy luôn chính đáng, chất chứa tình yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống. Để cùng nỗ lực, cố gắng, cống hiến nhiều hơn cho một năm mới tốt đẹp hơn.

Như lời ước của một cháu học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) mà chúng tôi nghe: “Cháu ước muốn học thật giỏi và cả gia đình luôn mạnh khỏe”.

Những ước nguyện giản đơn, nhưng lắng sâu trong lòng mỗi người, trong một thời khắc linh thiêng...

Đỗ Đức