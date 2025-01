Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán tại Công an TP Thanh Hóa

Trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, chiều 28/1 (tức 29 Tết), các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hoá đã đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Công an TP Thanh Hóa, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cùng với việc chủ động nắm tình hình, huy động lực lượng bám tuyến, bám địa bàn, Công an thành phố đã tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ, pháo... Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng; công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Riêng đối với phương án bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa, bắt đầu từ 19h30 tối 29 Tết đến 7h sáng ngày mùng 1 Tết, Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống địa bàn các phường, xã và các vùng giáp ranh phối hợp với hơn 6.000 người gồm: lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, tổ bảo vệ ANTT cơ sở, Tổ an ninh xã hội, Cựu chiến binh, dân quân, cán bộ cơ sở và Công an các phường, xã thành lập các tổ tuần tra lưu động kết hợp với tuần tra vũ trang khép kín địa bàn. Thành lập 1.047 chốt cố định tại 47 phường, xã để kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đốt pháo trái phép trên địa bàn thành phố, nhất là tại các khu vui chơi giải trí, nơi diễn ra các hoạt động chào đón Xuân mới, khu vực tập trung đông người...

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hải và phường Ba Đình.

Sau khi nghe lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa báo cáo kết quả bước đầu đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT và tình hình, kết quả triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ATTT trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhất là các phương án huy động, bố trí lực lượng bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: TP Thanh Hóa là trung tâm hành chính của tỉnh và là địa bàn được xác định luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về ANTT, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố phải luôn xác định tinh thần chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT trong dịp Tết là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Công an thành phố cần tập trung lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng... Trong đó, tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình liên quan đến các vấn đề tiềm ẩn về an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các loại tội phạm lợi dụng dịp Tết để hoạt động như: Trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo nổ, các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn,...

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hoá tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hải.

Chỉ đạo và huy động lực lượng Công an các phường, xã tăng cường công tác bám địa bàn, tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT, chú ý tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định về sử dụng pháo, tránh các rủi ro pháp lý, đồng thời chủ động nắm tình hình kịp thời phát hiện các trường hợp nổ pháo trái phép, sai quy định; tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, tránh tội phạm lợi dụng để trộm cắp tài sản.

Bên cạnh đó, cần chú ý đến công tác bảo vệ doanh trại, nhà tạm giam, tạm giữ; duy trì chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng nhận nhiệm vụ, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Đồng thời, quan tâm đến chế độ chính sách, động viên cán bộ, chiến sĩ, có kế hoạch phân công, bố trí thời điểm nghỉ Tết thích hợp để mỗi cán bộ, chiến sĩ có thời gian vui Xuân, đón Tết cùng với gia đình, người thân.

Nhân dịp đón năm mới Ất Tỵ 2025, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc tới cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố bước sang năm mới đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cũng trong chiều 28/1, Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hải và Công an phường Ba Đình.

Minh Phương (CTV)