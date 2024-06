Tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho phạm nhân

Sáng 25/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức truyền thông, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đến các phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại Quản lý phạm nhân.

Cán bộ Phòng Truyền thông BHXH tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến các phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại Quản lý phạm nhân.

Trước năm 2016, Luật BHXH quy định người lao động bị đi tù không được hưởng lương hưu và không được truy lĩnh số tiền lương hưu bị tạm dừng chi trả trong thời gian bị phạt tù. Đây là tổn thất khá lớn đối với người lao động khi đang chấp hành án.

Trung tá Nguyễn Danh Tân, Trưởng phân trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi tuyên truyền.

Khắc phục bất cập trên, Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016) bãi bỏ quy định việc tạm ngừng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với những người đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù.

Theo đó, người đang hưởng lương hưu mà bị phạt tù giam hay hưởng án treo từ ngày 1/1/2016 trở đi vẫn tiếp tục được hưởng lương hưu, chế độ hưu trí như bình thường. Trong thời gian chấp hành hình phạt tù, pháp luật về BHXH cho phép người lao động được làm giấy ủy quyền cho người khác nhận thay cho mình.

Bên cạnh đó, Luật Thi hành án Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 cho phép người bị kết án tù được tham gia BHXH tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về BHXH theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Phòng Truyền thông BHXH tỉnh đã thông tin, tuyên truyền tới các phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại Quản lý phạm nhân (Trại Tạm giam Công an tỉnh) những chủ trương, chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước. Đây là hai chính sách mang tính nhân văn, ưu việt, giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Thời gian qua, các chính sách này đã phát huy vai trò trong chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống Nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh địa phương.

Tại buổi truyền thông, các phạm nhân cũng đã được cung cấp những thông tin cơ bản của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như: mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ, quyền lợi hưu trí và tử tuất khi tham gia BHXH tự nguyện.

Các cán bộ BHXH tỉnh cũng đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc từ phía các phạm nhân, giúp các phạm nhân nắm, hiểu rõ hơn chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT và quyền lợi mà phạm nhân được hưởng khi tham gia BHXH, từ đó tích cực tham gia để đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động; giảm gánh nặng tài chính cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tô Hà