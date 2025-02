Tuyên truyền pháp luật và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Mới đây, Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa và Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2025” tại bản Đục và bản Vịn, xã Bát Mọt (Thường Xuân).

Bản Vịn và bản Đục, xã Bát Mọt nằm cách trung tâm huyện Thường Xuân hơn 70km về phía Tây, tiếp giáp với biên giới nước CJDCND Lào. Đây là 2 bản có 98% dân số là người dân tộc Thái, giao thông đi lại khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu là phát triển nông, lâm nghiệp.

Nhằm sẻ chia và chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trong cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân bản Vịn và bản Đục. Chỉ trong buổi sáng 15/2, hơn 200 bà con nhân dân đã đến Nhà văn hoá bản Vịn để được các y, bác sỹ Bệnh viện Công an tỉnh tiến hành các thủ tục đo huyết áp, xét nghiệm máu, soi tai, mũi, họng, siêu âm, đo điện tim, tư vấn cách vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí.

Cũng nhân dịp này, Bệnh viện và Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với các nhà đồng hành trao tặng 30 suất quà trị giá gần 20 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình tham gia bảo vệ cột mốc, người có uy tín, những người trực tiếp tham gia quản lý bản và Công an xã, Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Đưa bà Lương Thị Toán, sinh năm 1933 ở bản Vịn đến khám bệnh từ rất sớm, anh Lang Văn Khôi, cháu nội bà Toán phấn khởi chia sẻ: “Bà tôi năm nay đã 92 tuổi, thời tiết trên này lạnh nên bà hay bị ho, khó thở dẫn đến mất ngủ. Vì đường xá xa xôi, cách trở và sức khỏe bà yếu nên thỉnh thoảng gia đình tôi mới có điều kiện đưa bà ra Bệnh viện huyện để khám bệnh. Khi nghe tin có đoàn công tác của Công an tỉnh vượt hơn 140 cây số để khám chữa bệnh cho bà con, gia đình tôi và bà con dân bản rất vui mừng, phấn khởi. Các y, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh tiếp đón và thăm khám bệnh rất nhiệt tình, chu đáo đồng thời hướng dẫn và cấp phát thuốc miễn phí để gia đình yên tâm về điều trị cho bà”.

Có mặt tại nhà văn hóa bản Vịn để phối hợp tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện năm 2025”, ông Lang Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND xã Bát Mọt cho biết: “Xã Bát Mọt có 8 bản, trong đó có 4 bản giáp biên giới với nước CHDCND Lào, gồm: bản Đục, bản Vịn, bản Khẹo và bản Ruộng. Đời sống của bà con ở đây rất khó khăn do nằm cách xa với trung tâm xã. Hôm nay, đoàn công tác của Công an tỉnh về khám chữa bệnh cho bà con nhân dân đã giúp bà con được kiểm tra sức khỏe và điều trị bệnh miễn phí mà không phải đi xa, tốn kém. Chúng tôi mong muốn thời gian tới Công an tỉnh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở để đồng hành cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho Nhân dân trên địa bàn xã Bát Mọt”.

Cùng với hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân. Mặc dù đường xá đi lại khó khăn, thời tiết giá rét, nhưng hàng trăm người dân, từ già trẻ, gái trai đều đã có mặt đông đủ tại Nhà văn hoá bản Vịn để đón xem các tiết mục văn nghệ và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy... Thông qua các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu đã giúp cho bà con nâng cao nhận thức pháp luật, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cột mốc, đường biên...

Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2025” là hoạt động thiện nguyện vừa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự đồng hành, sẻ chia của lực lượng Công an Thanh Hóa và các nhà hảo tâm với cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc nơi vùng cao biên giới.

Văn Thiện (CTV)