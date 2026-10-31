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Tuổi cao gương sáng, làm giàu bền vững

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(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Thiệu Hóa đã tích cực triển khai phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi”, khơi dậy tinh thần tự lực, kinh nghiệm và ý chí vươn lên của hội viên. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuổi cao gương sáng, làm giàu bền vững

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Thiệu Hóa đã tích cực triển khai phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi”, khơi dậy tinh thần tự lực, kinh nghiệm và ý chí vươn lên của hội viên. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuổi cao gương sáng, làm giàu bền vững

Mô hình cây cảnh của ông Nguyễn Văn Cần (bên phải), hội viên người cao tuổi thôn Đỉnh Tân mang lại hiệu quả kinh tế.

Tại thôn Đỉnh Tân, ông Nguyễn Văn Cần là điển hình NCT tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương. Ông Cần chia sẻ: “Năm 2003, khi địa phương thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, nhận thấy diện tích ruộng trũng khó thâm canh lúa, tôi mạnh dạn vay vốn ngân hàng, nhận 3.500m2 đất để cải tạo thành mô hình trồng cây giống, cây cảnh. Những ngày đầu khởi nghiệp, tôi gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, thị trường tiêu thụ chưa ổn định, kinh nghiệm sản xuất còn hạn chế. Tôi đã quyết tâm vượt khó, kiên trì tìm tòi, đưa các giống táo, hồng xiêm, bưởi Diễn vào trồng. Từ năm 2008, nhận thấy nhu cầu cây xanh đô thị và cây cảnh ngày càng tăng, tôi tiếp tục mở rộng vườn ươm, đưa cây cau lùn và nhiều loại cây bóng mát vào sản xuất”.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế, ông Cần tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, đồng thời đến các vùng có nghề ươm cây giống phát triển ở tỉnh Hưng Yên, TP Hải Phòng để học hỏi kinh nghiệm. Nhờ kiên trì áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mô hình kinh tế của gia đình ông ngày càng phát huy hiệu quả. Trên diện tích 3.500m2, ông duy trì 300 gốc cau lùn, 50 cây giáng hương, 200 cây tùng la hán cùng nhiều loại cây như sanh, chay, hoa hồng, cúc, mẫu đơn. Vườn ươm còn cung cấp các loại cây giống ăn quả như táo, hồng xiêm, bưởi, cam, nhãn, vải... Bình quân mỗi năm, gia đình xuất bán hơn 2 vạn cây giống. Diện tích ao được tận dụng để nuôi cá lăng thương phẩm, tạo thêm nguồn thu. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận gần 200 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương với mức thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng.

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, với tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, ông Cần vẫn luôn trăn trở tìm tòi những hướng đi mới. Thời gian tới, ông dự kiến đưa vào khảo nghiệm và nhân giống các loại cây trồng triển vọng, có giá trị kinh tế cao như: táo thái không gai, vải thiều không hạt, hồng xiêm xoài, nhãn siêu ngọt; đồng thời tiếp tục mở rộng diện tích vườn cau lùn nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng đa dạng của thị trường.

Ông Lê Văn Ngọc, Chủ tịch Hội NCT xã Thiệu Hóa, cho biết: “Để nâng cao hiệu quả phong trào “NCT làm kinh tế giỏi”, hội chú trọng phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn hội viên áp dụng các mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Đồng thời, phát huy kinh nghiệm, tay nghề của hội viên trong phát triển nghề truyền thống, xây dựng sản phẩm OCOP và truyền nghề cho thế hệ trẻ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương”.

Hiện nay, xã Thiệu Hóa có trên 1.000 hội viên NCT trong độ tuổi từ 60 đến 75 tuổi còn sức khỏe, giàu trí tuệ, kinh nghiệm và tích cực tham gia phát triển kinh tế. Nhiều hội viên đã tiên phong ứng dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Điển hình như mô hình chăn nuôi đà điểu và bò sinh sản của ông Đào Đức Thủy, thôn Dương Hòa; trồng dưa kim hoàng hậu và các loại rau an toàn trong nhà màng của ông Lê Văn Quang, thôn Vạn Hà; mô hình cây ăn quả của ông Nguyễn Quán Vinh, thôn Dương Hòa...

Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội NCT xã Thiệu Hóa còn chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Đến nay, toàn xã đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 16 câu lạc bộ với 929 thành viên tham gia thường xuyên, quản lý nguồn vốn quỹ tăng thu nhập trên 1,4 tỷ đồng. Nguồn vốn này được luân chuyển kịp thời, hỗ trợ hội viên vay vốn đầu tư cây, con giống, mở mang ngành nghề buôn bán nhỏ, qua đó giúp nhiều gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” của hội viên NCT xã Thiệu Hóa không chỉ khẳng định tinh thần tự lực, cần cù, sáng tạo của lớp người đi trước mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, trở thành điểm tựa vững chắc cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Từ khóa:

#NCT #Xã Thiệu Hóa #Sản phẩm OCOP #Tinh thần #Đào Đức Thủy #Mô hình kinh tế #Giải quyết việc làm #Phát triển kinh tế #Hội người cao tuổi #gương sáng

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