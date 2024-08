Từ nay đến tháng 9/2024: Bắc Bộ còn “hứng” các đợt mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, trong nửa cuối tháng 8/2024, khu vực Bắc Bộ có thể sẽ xuất hiện khoảng 2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn) cho biết từ nay đến hết tháng Chín là mùa mưa lũ chính ở Bắc Bộ nên khu vực này vẫn còn phải đối mặt với các đợt mưa lớn, kéo theo lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Do vậy các địa phương cần chủ động thường xuyên rà soát các điểm xung yếu lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Thông tin cụ thể, ông Khiêm cho biết hiện nay ENSO - bao gồm hai pha trái ngược nhau là El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương) và La Nina (hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường) đang ở pha trung tính và sẽ tiếp tục duy trì đến khoảng cuối tháng 8/2024.

Dự báo từ tháng 9-11/2024, ENSO có thể chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Đáng chú ý, theo đánh giá của ông Khiên, việc khí quyển đại dương chuyển trạng thái nhanh từ nóng sang lạnh sẽ là yếu tố bất lợi có thể gây ra hệ quả thời tiết xấu ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

“Trước mắt từ nay đến hết tháng Chín là mùa mưa lũ chính ở Bắc Bộ nên khu vực này vẫn phải đối mặt với các đợt mưa lớn; nguy cơ kéo theo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi nên cần phải cảnh giác ở mức cao,” ông Khiêm nói.

Cũng theo ông Khiêm, khoảng thời gian từ nay đến ngày 15/8, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông mới, trong đó khu vực vùng núi phía Bắc có những điểm mưa to. Trong quãng thời gian nửa cuối tháng Tám, khu vực Bắc Bộ có thể sẽ xuất hiện khoảng 2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, thời gian mưa tập trung nhiều vào khoảng sau ngày 20/8.

Thông tin thêm về tình hình thời tiết trong khoảng 30 ngày tới, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo sẽ có nhiều ngày mưa, trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Dự báo tổng lượng mưa trong thời kỳ từ nay đến ngày 10/9/2024, tại tỉnh Sơn La (khu vực miền núi phía Bắc) sẽ phổ biến từ 200-320mm; khu vực Việt Trì (Phú Thọ) 250-35-mm; khu vực Hải Phòng 320-420mm; khu vực Hà Đông (thành phố Hà Nội) 300-400mm; thành phố Vinh (Nghệ An) 320-420mm...

Đáng chú ý, xu thế mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Bên cạnh xu thế mưa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cũng lưu ý trong khoảng thời gian dự báo trên, nhiệt độ trung bình trên cả nước vào một số ngày phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C; riêng khu vực Trung Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

“Do vậy tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, thời kỳ này tiếp tục xuất hiện nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao,” ông Hòa chia sẻ./.

