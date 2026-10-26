Truy bắt đối tượng cầm kiếm cố thủ trên nóc nhà

Từ trưa 26/10, hàng chục cảnh sát xuất hiện tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long phong tỏa một căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522 để truy bắt nhóm đối tượng nghi liên quan đến ma túy. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi.

Đối tượng dùng kiếm cố thủ trên nóc nhà.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hai người đàn ông cầm theo vũ khí cố thủ trên nóc căn nhà 2 tầng. Các đối tượng mang theo kiếm, gậy và có biểu hiện hung hãn. Phía dưới, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tổ chức bao vây, phong tỏa khu vực để khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn kiên trì triển khai phương án truy bắt các đối tượng.

Lực lượng công an triển khai phương án truy bắt.

Các đối tượng cố thủ trên nóc nhà.

Theo người dân địa phương, khoảng 10 ngày trước có 3 người từ địa phương khác đến thuê căn nhà nói trên. Đến ngày 26/10, vụ việc xảy ra.

Trưa cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã bắt được 1 người phụ nữ, còn hai đối tượng nam giới vẫn cố thủ trên nóc nhà.

Quốc Hương