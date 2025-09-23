Triển khai công tác ứng phó với siêu bão RAGASA

Chiều 23/9, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia với các địa phương triển khai công tác ứng phó với siêu bão RAGASA (bão số 9 năm 2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, 13 giờ ngày 23/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 20,3 độ vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, đến 10 giờ ngày 24/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần, ở vị trí 21,7 độ vĩ Bắc -113,4 độ Kinh Đông; cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông, mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm, phía Bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111 độ Kinh Đông.

Đến 10 giờ ngày 25/9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/giờ, tiếp tục suy yếu thêm, ở vị trí 21,5 độ vĩ Bắc -108,5 độ Kinh Đông; trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng; mạnh cấp 10 giật cấp 12. Vùng nguy hiểm, phía Bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.

Đến 10 giờ ngày 26/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, khoảng 25km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp, ở vị trí 20,6 độ vĩ Bắc 103,3 độ Kinh Đông; trên khu vực Thượng Lào, sức gió nhỏ hơn cấp 6.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ. Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các điểm cầu địa phương đã báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Bão số 9 là cơn bão có cường độ rất mạnh, đạt cấp siêu bão, với phạm vi ảnh hưởng rộng, đặc biệt cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc xảy ra trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với bão, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành liên quan và địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển; kịp thời thông tin tới chủ tàu, thuyền trưởng về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong thời gian bão đổ bộ, các bộ, ngành và địa phương cần triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng trọng yếu như hệ thống viễn thông, điện lực, không để xảy ra gián đoạn thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ diễn ra. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, diện tích sản xuất nông nghiệp; vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi sát diễn biến bão, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ để các lực lượng chức năng và người dân có cơ sở triển khai các biện pháp ứng phó chủ động, hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại.

Hải Đăng