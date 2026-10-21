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Trao Huy hiệu Đảng tặng 3 đảng viên tại phường Hạc Thành

Mai Nhung
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/10, Đảng bộ phường Hạc Thành phối hợp với Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 3 đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương và doanh nghiệp.

Trao Huy hiệu Đảng tặng 3 đảng viên tại phường Hạc Thành

Ngày 21/10, Đảng bộ phường Hạc Thành phối hợp với Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 3 đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương và doanh nghiệp.

Trao Huy hiệu Đảng&nbsp;tặng 3 đảng viên tại phường Hạc Thành

Chi bộ tổ dân phố Lê Hoàn trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Kim Thúy.

Tại buổi lễ, Chi bộ tổ dân phố Lê Hoàn (phường Hạc Thành) đã công bố quyết định và trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Kim Thúy, hiện đang công tác tại Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đồng chí; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Trao Huy hiệu Đảng&nbsp;tặng 3 đảng viên tại phường Hạc Thành

Cũng tại buổi lễ, Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Thục và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Huy Sâm, là những đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty.

Trao Huy hiệu Đảng&nbsp;tặng 3 đảng viên tại phường Hạc Thành

Đại diện các đảng viên vinh dự nhận danh hiệu cao quý, đồng chí Lê Thị Thục bày tỏ niềm xúc động, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mai Nhung

Từ khóa:

#Điện lực Thanh Hóa #Đảng bộ phường Hạc Thành #Huy hiệu đảng

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