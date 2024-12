Tổng thống Nga Putin xin lỗi tổng thống Azerbaijan về vụ tai nạn máy bay

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sự cố xảy ra trong không phận Nga, nhưng không thừa nhận bất kỳ sự liên quan nào của Nga về vụ tai nạn máy bay của Azerbaijan.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay chở khách của hãng hàng không Azerbaijan Airlines gần thành phố Aktau, Kazakhstan. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời xin lỗi tới người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev về vụ việc liên quan đến máy bay xảy ra trên không phận của Nga và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn, văn phòng báo chí Điện Kremlin đưa tin.

“Vladimir Putin đã gửi lời xin lỗi vì sự cố thương tâm xảy ra trên không phận của Nga và một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay, chúc những người bị thương sớm bình phục”, văn phòng báo chí cho biết trong một tuyên bố.

Hôm 25/12, chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Azerbaijan Airlines (AZAL) chở 67 người, bao gồm 62 hành khách và phi hành đoàn đang trên đường từ thủ đô Baku của Azerbaijan đến Grozny, thủ phủ khu vực của nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga, thì quay về phía Kazakhstan và bị rơi khi đang cố gắng hạ cánh. Vụ tai nạn làm 38 người thiệt mạng, trong đó có 7 người Nga.

Theo Aljazeera, trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã khai hỏa gần Grozny do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. “Vào thời điểm đó, Grozny, Mozdok và Vladikavkaz đang bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công và hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công này.”

Tuyên bố của các quan chức Azerbaijan cho thấy Baku tin rằng máy bay đã bị bắn trúng giữa không trung, trong khi Hoa Kỳ cho biết họ có “dấu hiệu ban đầu” cho thấy phòng không Nga có thể phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời xin lỗi tới người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev về vụ việc liên quan đến máy bay xảy ra trên không phận của Nga. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga/TASS.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng lực lượng phòng không Nga rất có thể đã bắn trúng máy bay trong khi đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Tác động vật lý trên thân máy bay là một trong nhiều yếu tố làm dấy lên nghi ngờ về sự liên quan có thể có của Moscow.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas kêu gọi một “cuộc điều tra quốc tế nhanh chóng, độc lập” về vụ tai nạn.

Trong khi đó, Tổng thống Azerbaijan Aliyev cho biết máy bay “đã gặp phải sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài khi đang ở không phận Nga, dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn”. Văn phòng tổng thống nước này cho biết Aliyev “nhấn mạnh rằng nhiều lỗ thủng trên thân máy bay, thương tích của hành khách và phi hành đoàn do các hạt lạ xâm nhập vào cabin giữa chuyến bay, cùng lời khai của các tiếp viên hàng không và hành khách sống sót xác nhận bằng chứng về sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài”.

Rashan Nabiyev, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Giao thông Vận tải Azerbaijan cũng đồng tình với quan điểm này khi nói với giới truyền thông Azerbaijan kết luận sơ bộ của các chuyên gia và lời khai của nhân chứng “chỉ ra tác động từ bên ngoài”. Nabiyev cho biết: “Loại vũ khí được sử dụng trong vụ va chạm sẽ được xác định trong quá trình điều tra”.

Điện Kremlin cho biết Nga đang hợp tác chặt chẽ với Azerbaijan và Kazakhstan để điều tra vụ tai nạn.

TD (TASS, Aljazeera)