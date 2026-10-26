Tổng thống Brazil Lula da Silva giành nhiệm kỳ thứ tư

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử ngày 25/10, đánh bại ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro với tỷ lệ 51,74% so với 48,26% số phiếu hợp lệ, qua đó tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này thêm một nhiệm kỳ.

Theo kết quả được Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE) xác nhận khi 97,69% số phiếu đã được kiểm đếm, ông Lula giành khoảng 62,6 triệu phiếu, nhiều hơn đối thủ khoảng 4,2 triệu phiếu. Đây là lần thứ tư ông được bầu làm tổng thống Brazil, sau các chiến thắng vào các năm 2002, 2006 và 2022.

Chiến thắng này đánh dấu màn lội ngược dòng của ông Lula sau khi để ông Flávio Bolsonaro dẫn trước trong vòng một ngày 4/10. Khi đó, ông Flávio Bolsonaro giành 47,03% số phiếu hợp lệ, trong khi ông Lula đạt 45,16%. Kết quả vòng hai cho thấy ông Lula đã đảo ngược cách biệt sau cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai ứng cử viên.

Phát biểu sau khi bỏ phiếu tại thành phố São Bernardo do Campo ngày 25/10, ông Lula cảm ơn người dân đã ủng hộ mình trong chiến dịch tranh cử. Ông nhấn mạnh sự tham gia của người dân có ý nghĩa quan trọng đối với nền dân chủ Brazil và gọi những người ủng hộ mình là “đội quân của nền dân chủ”.

Sinh năm 1945 trong một gia đình nghèo ở nông thôn, ông Lula từng làm công nhân nhà máy và trở thành lãnh đạo công đoàn tại khu vực công nghiệp São Paulo vào cuối những năm 1970. Sau ba lần tranh cử tổng thống không thành công, ông giành chiến thắng lần đầu năm 2002, tái đắc cử năm 2006 và trở lại nắm quyền năm 2023 sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022.

Kết quả bầu cử thu hút sự quan tâm quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh giữa các lực lượng cánh tả và cánh hữu tại Mỹ Latinh. Trong nhiệm kỳ mới, ông Lula sẽ đối mặt với thách thức duy trì các chương trình xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết những chia rẽ chính trị trong nước, đồng thời tiếp tục định hình quan hệ của Brazil với Mỹ và chính sách bảo vệ rừng Amazon.

Minh Phương