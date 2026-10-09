Tổ chức hội thảo cấp quốc gia về nâng cao năng lực quản trị từ thực tiễn chính quyền địa phương 2 cấp ở Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 390/KH-UBND, ngày 8/10/2026 về tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn tỉnh Thanh Hóa, Hội thảo tập trung nhận diện những vấn đề mang tính chuyển tiếp trong quá trình tổ chức mô hình mới. (Ảnh minh họa của Nam Nam)

Theo kế hoạch, Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 28/11/2026 tại tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan chỉ đạo gồm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cơ quan tổ chức gồm UBND tỉnh Thanh Hóa và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Viện Triết học).

Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 150 - 200 người, trong đó có các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các viện nghiên cứu, trường đại học, học viện; các chuyên gia về quản trị công, pháp luật, tổ chức bộ máy, chính sách công, chuyển đổi số, kinh tế, quy hoạch, tài chính, đất đai, đầu tư và phát triển địa phương cùng đại diện lãnh đạo một số địa phương trong cả nước.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các báo cáo, tham luận tiêu biểu để trình bày, trao đổi trực tiếp tại Hội thảo nhằm trao đổi và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lấy thực tiễn tỉnh Thanh Hóa làm địa bàn nghiên cứu, đồng thời hướng tới những vấn đề có giá trị tham khảo đối với các địa phươngtrong cả nước.

Người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Tiến. Ảnh: PV

Qua hội thảo, đánh giá bước đầu quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, phối hợp giữa các cấp, năng lực đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ công và huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Hội thảo đồng thời hướng tới chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển, trong đó chính quyền địa phương không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà còn chủ động kiến tạo môi trường, thể chế, nguồn lực và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn tỉnh Thanh Hóa, Hội thảo tập trung nhận diện những vấn đề mang tính chuyển tiếp trong quá trình tổ chức mô hình mới và những vấn đề có tính thể chế, cơ cấu, lâu dài, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và năng lực kiến tạo phát triển.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)