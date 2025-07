Tiếp tục rà soát, bổ sung dự thảo Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Chiều 31/7, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Qua 6 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Các thủ tục hành chính được quy định theo hướng đơn giản, rõ ràng, giúp tổ chức, cá nhân triển khai thuận lợi.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị định cũng phát sinh những vấn đề chồng chéo, chưa thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật và những vấn đề không phù hợp với thực tiễn, gây vướng mắc, bất cập, cần kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Nội dung của dự thảo Nghị định kế thừa một phần Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung các quy định đã có theo hướng bỏ một số thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa một số giấy tờ, thủ tục.

Nghị định mới sẽ quy định các thủ tục hành chính theo hướng tối giản, từ đó giảm tải khối lượng và mức độ phức tạp của công việc mà vẫn bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan, các địa phương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước bảo đảm đồng bộ, khả thi. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách để huy động nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước...

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, khả thi, đúng quy định của pháp luật.

Hải Đăng