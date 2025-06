Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Khắc ghi lời Bác, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu

Năm 2025 là năm kỷ niệm 135 ngày sinh nhật Bác, cũng là thời điểm đánh dấu 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhớ về Bác, tự hào về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã và đang ra sức phấn đấu cho mục tiêu “trở thành một tỉnh kiểu mẫu”, mong đáp lại tình cảm yêu mến và sự kỳ vọng Bác dành cho vùng đất có vị thế hết sức đặc biệt trong lịch sử dân tộc.

Huyện Quan Hóa khởi công xây dựng nhà ở theo Chỉ thị số 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho gia đình bà Cao Thị Sợi, xã Nam Xuân.

Cũng bởi vị thế hết sức đặc biệt quan trọng và truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, nên tỉnh Thanh vinh dự được nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc. Ngay lần đầu tiên về thăm tỉnh ta tại Rừng Thông (ngày 20/2/1947), Người đã nhấn mạnh: “Tỉnh Thanh Hóa muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều...”. Khắc sâu lời dạy của Người, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ra sức thi đua, lập nên nhiều kỳ tích, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là tinh hoa văn hóa nhân loại được kết hợp một cách nhuần nhuyễn với tư tưởng đạo đức tiên tiến của thời đại. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Bác viết: “Đạo đức không phải là cái gì từ trên trời rơi xuống, nó do rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà có, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Bởi thế, học tập và làm theo Bác là cách để mỗi chúng ta hiểu được bài học lớn nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, để mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng xứng đáng hơn trong vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao và coi trọng vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Người “trong bầu trời, không gì quý bằng Nhân dân”, cho nên việc gì có lợi cho dân đều phải ra sức để làm. Thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác, Thanh Hóa đã luôn quan tâm đến những người yếu thế, dễ bị tổn thương để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Với tinh thần xuyên suốt là mang lại “mái ấm cho đồng bào tôi”, những năm qua, Thanh Hóa đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ 183 hộ dân sinh sống trên sông lên bờ an cư lạc nghiệp với số tiền hơn 71 tỷ đồng. Đặc biệt, chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị số 42/CT-TTg của Chính phủ và Chỉ thị số 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang được triển khai rộng khắp và đầy hiệu quả đã trở thành điểm tựa vật chất, điểm tựa niềm tin giúp các đối tượng yếu thế vươn lên làm chủ cuộc sống.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, cùng tinh thần tăng tốc, bứt phá, đến ngày 21/5, trên địa bàn tỉnh đã khởi công được 12.050 ngôi nhà trong niềm vui hân hoan và nụ cười rạng ngời hạnh phúc của những người nghèo, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với chăm lo đời sống cho người yếu thế, Thanh Hóa đã dồn lực thực hiện chương trình XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 377 xã đạt chuẩn NTM; 2 huyện và 116 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 27 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. “Những làng quê đáng sống” hiện hữu khắp nơi có thể xem là hình ảnh của những “làng kiểu mẫu”, “huyện kiểu mẫu” mà Bác Hồ từng nhắc đến. Ở đó, mức sống và chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn đang được kéo gần so với cư dân đô thị nhờ các chính sách phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân theo đó cũng ngày được nâng cao, hướng tới mục tiêu ấm no, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Noi theo Bác trước hết là noi theo đức tính kiên định cho mục tiêu và lý tưởng, sự giản dị nhưng mẫu mực trong lối sống và đặc biệt là quan điểm gần dân, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân. Với tinh thần đó, trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn. Điển hình như: huyện Yên Định luôn đề cao việc “tự soi, tự sửa bản thân mình” đảm bảo yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ cơ quan”; thị xã Nghi Sơn tập trung “nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức từ huyện đến cơ sở”; huyện Như Thanh tập trung “chấn chỉnh, khắc phục phong cách làm việc trì trệ, yếu kém, thiếu sâu sát cơ sở, chưa gần dân, sát dân của một số lãnh đạo, quản lý”; huyện Quan Sơn tập trung “xóa bỏ tư tưởng, tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu đã ăn sâu, bám rễ lâu đời trong đời sống đồng bào dân tộc trong huyện”; TP Thanh Hóa chú trọng xây dựng hình ảnh “người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; hội phụ nữ quan tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ “gần hội viên, hiểu hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”...

Quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thanh Hóa đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, mà điển hình là việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 27 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 818 cơ quan, đơn vị, 30 doanh nghiệp đạt tiêu chí kiểu mẫu; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu là 27,6% (vượt chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh giao). Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng gắn với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó, xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp... Qua đó, góp phần tạo dựng niềm tin trong Nhân dân và được Nhân dân đánh giá cao.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hoằng Hóa tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, hay để vận dụng và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào thực tiễn cuộc sống, trong giai đoạn 2016-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể, năm 2016 đã tập trung lãnh đạo xây dựng, ban hành, hoàn chỉnh các thể chế cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, gồm 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá. Năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, phát triển mạnh doanh nghiệp gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Năm 2018, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh toàn dân, các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội. Năm 2019, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng đề án và đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045... Đó là những dấu mốc, là “đòn bẩy chính sách”, là “điểm tựa” vô cùng quan trọng để Thanh Hóa bứt phá phát triển và đạt những kỳ tích mới, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

Minh chứng rõ nét nhất khi năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,16%, đứng thứ 2 cả nước (sau tỉnh Bắc Giang). GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.494 USD, tăng 427 USD so với năm 2023. Đây cũng là năm “bội thu” ngân sách của tỉnh, với con số “kỷ lục” đạt hơn 56.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay... Nhiều dự án công nghiệp, dự án giao thông lớn đã và đang được triển khai, góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tăng năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh. An sinh xã hội được bảo đảm. Trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước... Những thành tựu mà Thanh Hóa đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, đồng thời khẳng định vị thế của Thanh Hóa trên thang bậc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Việt Nam đang tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thanh Hóa đã có những đóng góp xứng đáng vào hành trình đầy tự hào và vinh quang ấy. Trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cùng với cả nước nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chọn, kế tục trung thành, kế thừa xuất sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Với thế và lực mới hôm nay Thanh Hóa càng thêm vững tin vào bước đường đi đến tương lai: Hiện thực hóa khát vọng giàu mạnh, thịnh vượng, “kiểu mẫu” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Tố Phương