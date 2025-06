Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Lan tỏa những cách làm hay

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành kim chỉ nam tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khẳng định giá trị thực tiễn của việc học tập và làm theo Bác.

“Đường sách khu phố 7” là mô hình tiêu biểu của thị xã Bỉm Sơn trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Ảnh: Hoài Anh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, chuyên môn và trong các phong trào thi đua yêu nước. Không dừng lại ở việc học tập lý luận, nhiều địa phương, đơn vị đã linh hoạt, sáng tạo trong cách triển khai để nội dung học và làm theo Bác thực sự đi vào đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Trong đó, mô hình “Đường sách khu phố 7” ở phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) là một điển hình.

Xuất phát từ ý tưởng xây dựng một không gian văn hóa đọc sách thân thiện, gần gũi ngay trong khu dân cư, mô hình “Đường sách khu phố 7” đã được đưa vào hoạt động từ năm 2020, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân địa phương. Từ những kệ sách nhỏ được sắp xếp, bài trí khoa học ở ngõ 27, người dân khu phố đã cùng nhau góp hàng nghìn cuốn sách, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để từng bước hoàn thiện không gian đọc. Giờ đây, đường sách không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu đọc của người lớn, mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn của học sinh trong khu phố. Đặc biệt, điều làm nên sức sống của mô hình không chỉ là số lượng sách hay không gian đọc, mà chính là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Việc tổ chức các buổi chia sẻ kỹ năng đọc sách, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được tổ chức thường xuyên tại đây.

Không chỉ là điển hình trong phát triển văn hóa đọc, khu phố 7 còn là khu dân cư tiêu biểu của thị xã về đảm bảo an ninh - trật tự, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tỷ lệ gia đình văn hóa của khu phố đạt trên 90% và 55% người dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên. Nhân dân trong khu phố đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng để trải thảm nhựa, đổ bê tông các tuyến đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng hoa hai bên đường... tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 7 Hoàng Văn Lược chia sẻ: “Đường sách không chỉ góp phần xây dựng văn hóa đọc, mà còn lan tỏa được tinh thần học tập suốt đời, khơi dậy ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh trong các tầng lớp Nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm đường sách thu hút khoảng hơn 3.000 lượt đọc. Việc duy trì thói quen đọc sách đã góp phần thúc đẩy sự giao lưu, đoàn kết trong Nhân dân để cùng nhau xây dựng khu phố sạch đẹp, văn minh”.

Không chỉ ở đô thị, việc học và làm theo Bác cũng lan tỏa mạnh mẽ ở khắp các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh thông qua chương trình XDNTM. Tại xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa), việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được cụ thể hóa bằng quyết tâm xây dựng xã NTM kiểu mẫu, với sự tham gia tích cực, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Vốn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, xã Hoằng Châu xác định XDNTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Ngay sau khi về đích xã NTM nâng cao năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục ban hành nghị quyết về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2024. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã. Trên cơ sở đó, cấp ủy xã đã vận dụng tư tưởng của Bác về phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong Nhân dân để từng bước XDNTM kiểu mẫu. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết XDNTM”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thanh niên tình nguyện XDNTM”... được phát động rộng rãi, có sự chung tay của cả cộng đồng. Kết quả, tổng nguồn vốn huy động XDNTM kiểu mẫu của xã đạt trên 73 tỷ đồng, trong đó nguồn lực từ Nhân dân chiếm 82,9%. Với nguồn vốn đó, xã đã xây mới, nâng cấp 7,2km đường giao thông, hệ thống đường điện chiếu sáng đạt 100%. Cơ sở vật chất trường, lớp thuộc mọi cấp học đều đạt chuẩn, giúp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trạm y tế được trang bị đầy đủ các thiết bị thuộc danh mục trang thiết bị y tế tuyến xã theo quy định của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn.

Diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp ở các khu dân cư xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa).

Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu Trịnh Hữu Vui cho biết: “Từ việc củng cố nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, diện mạo nông thôn được thay đổi rõ rệt. Các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao ngày càng được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 72,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 1,05%. Xã có 1 thôn thông minh là thôn Giang Hải. Năm 2024 xã Hoằng Châu được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nổi trội về lĩnh vực y tế. Những thành tích đạt được là nguồn động viên, khích lệ để cán bộ, đảng viên, Nhân dân tiếp tục phấn đấu, không ngừng học và làm theo Bác, nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Mô hình “Đường sách khu phố 7” (thị xã Bỉm Sơn) hay XDNTM kiểu mẫu ở xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa) là 2 trong số những mô hình tiêu biểu ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong 10 năm qua, đã có hàng chục phong trào thi đua, hàng trăm mô hình tiên tiến, hàng nghìn sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đã được phát động và triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đó là phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, mô hình chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” do MTTQ phát động; TP Sầm Sơn với phong trào “Xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách”; Hội LHPN thị xã Nghi Sơn với mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”; Công an thị xã Nghi Sơn với mô hình “Công an Nhân dân lắng nghe ý kiến của Nhân dân”; “Mô hình đường hoa thay thế cỏ dại ven đường” và tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” của Hội LHPN huyện Nông Cống... đã góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân.

Cho thấy, việc học tập và làm theo Bác chính là bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gần dân, sát thực tiễn. Khi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực, bền vững. Đây chính là những mô hình, phần việc cần được tiếp tục nhân rộng, lan tỏa, để việc học và làm theo Bác thực sự trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững của mỗi địa phương trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hoài Anh