Thủy điện Trung Sơn sản xuất hiệu quả, an toàn trước diễn biến thời tiết bất thường

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều thách thức bởi diễn biến thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino toàn cầu. Thực hiện các chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã tập trung cao độ vào công tác ứng phó sản xuất, đáp ứng sản lượng cung ứng lên lưới điện quốc gia theo kế hoạch; đồng thời bảo đảm an toàn cho hạ du cũng như không để thiếu nước cho các mục đích dân sinh, kinh tế của khu vực hạ du lòng hồ.

Phòng điều khiển Trung tâm - Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Đại diện Phòng Kỹ thuật - An toàn, TSHPCo cho biết: Cùng với chủ động lập phương án, kế hoạch vận hành hàng tháng và cả năm 2024; công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, đẩy mạnh thi đua lao động; đồng thời chú trọng đổi mới, sáng tạo, áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao độ tin cậy, hệ số khả dụng các tổ máy.

Cùng với đó, để chủ động ứng phó và luôn bảo đảm vận hành bình thường trước các diễn biến bất thường xảy ra; công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống máy móc để bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; chuẩn bị nhiên liệu dự phòng cho máy phát điện diesel, bảo đảm nhà máy luôn vận hành an toàn, liên tục và tin cậy. Đơn vị cũng quán triệt lực lượng vận hành tuân thủ, thực hiện nghiêm mệnh lệnh điều độ của Trung tâm Điều độ hệ thống quốc gia trong vận hành tổ máy nhằm bảo đảm an toàn cho hạ du trong mọi thời điểm, tình huống. Nhà máy cũng bám sát yêu cầu về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, bảo đảm tốt các chỉ tiêu về hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng nhà máy, tỷ lệ ngừng máy bảo dưỡng sửa chữa, tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy thủy điện, sản lượng điện sản xuất đầu cực...

Đặc biệt, trước dự báo ảnh hưởng của thiên tai, công ty đã bám sát các dự báo thời tiết, khí hậu để kịp thời đưa ra phương án vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả. Do đó, trong thời gian mùa lũ chính vụ từ ngày 15/7 đến nay, các tổ máy luôn vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố. Các hệ thống thiết bị nhà máy luôn được kiểm tra định kỳ theo kế hoạch vận hành ca trực, xử lý các bất thường kịp thời để không ảnh hưởng tới vận hành và các thiết bị chính trong nhà máy.

Với việc đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và tin cậy của nhà máy, ngày 25/10, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã cán mốc sản xuất thành công 938 triệu kWh điện năng lên lưới điện quốc gia; đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thành sản lượng điện theo kế hoạch năm 2024 được Tổng Công ty Phát điện 2 giao; đóng góp tích cực vào việc cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đại diện lãnh đạo TSHPCo, dự báo từ nay đến cuối năm 2024, hiện tượng Elino có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan, khả năng gây mưa lớn hơn cho khu vực miền Bắc. Trước những khó khăn thách thức đó, lãnh đạo TSHPCo tiếp tục chỉ đạo các phòng, phân xưởng quan tâm và chỉ đạo sát sao, chủ động theo dõi tình hình thủy văn, lượng mưa trong lưu vực hồ chứa để nắm bắt và dự báo lưu lượng nước về hồ; đồng thời phối hợp chặt chẽ và thông tin thường xuyên đến các đơn vị liên quan và các cấp có thẩm quyền để đưa ra các phương án vận hành ổn định nhà máy và an toàn hồ chứa, sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả.

Công ty đang quyết tâm, nỗ lực cao nhất để tăng năng suất lao động, đạt cao nhất các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 và chuẩn bị kế hoạch sản xuất điện cho mùa khô đầu năm 2025.

Bài và ảnh: Bách Nguyên