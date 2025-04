Thực hiện truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong kinh doanh vận tải

Thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh đã chủ động trang bị lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT) và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và duy trì truyền dữ liệu về cơ quan chức năng.

Lực lượng công an giám sát các phương tiện tham gia giao thông qua hệ thống camera tại Trung tâm thông tin Công an tỉnh.

Hiện nay, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh (TP Thanh Hóa) đã đầu tư 200 xe loại giường nằm và xe trung chuyển đón trả hành khách 2 đầu. Hiện công ty đang kinh doanh vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, các chuyến xe được bố trí khung giờ thuận lợi, tạo điều kiện tối đa cho việc di chuyển của hành khách. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh, cho biết: Thực hiện các quy định theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới, công ty đã phối hợp với đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị camera trên phương tiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị GSHT và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Đồng thời, công ty yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe duy trì hoạt động và truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT, camera lắp trên phương tiện về Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an theo quy định. Ngoài ra, các thiết bị GSHT lắp đặt trên các xe vận chuyển hành khách được truyền về máy chủ của cơ quan phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động của các phương tiện. Qua đó, phát hiện kịp thời và chấn chỉnh, xử lý các lái xe vi phạm, như: vi phạm tốc độ, thời gian lái xe, chạy sai lộ trình, dừng đỗ, đón trả khách không đúng bến quy định, không truyền dữ liệu... góp phần đảm bảo an toàn giao thông và hiệu quả kinh doanh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 736 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng với 1.057 phương tiện. Trong đó, có 113 doanh nghiệp với 472 xe; 10 HTX với 27 xe; 614 hộ kinh doanh với 558 xe. Theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ phải lắp thiết bị GSHT và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Để thực hiện quy định, các đơn vị liên quan của tỉnh, Hiệp hội Ô tô vận tải Thanh Hóa đã phối hợp tuyên truyền việc lắp đặt và truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp kinh doanh vận tải biết và thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp lắp đặt thiết bị GSHT phải đảm bảo yêu cầu lưu trữ và truyền dẫn các thông tin như: Hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục, thời gian lái xe trong ngày và các thông tin, dữ liệu khác về hệ thống quản lý dữ liệu GSHT của Cục Cảnh sát giao thông.

Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện nghiêm việc truyền dẫn, lưu trữ và duy trì hoạt động từ thiết bị GSHT lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải về Cục Cảnh sát giao thông theo quy định. Các cá nhân, doanh nghiệp không được sử dụng bất kỳ biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị để can thiệp làm sai lệch dữ liệu của thiết bị GSHT. Trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lái xe phải sử dụng thẻ nhận dạng của mình để đăng nhập thông tin qua đầu đọc thẻ của thiết bị GSHT và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và đăng xuất khi kết thúc lái xe.

Đến nay, 100% đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quy định lắp đặt thiết bị GSHT trên các phương tiện. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) yêu cầu các đơn vị thường xuyên kết nối truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị GSHT về máy chủ của Cục Cảnh sát giao thông để phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp lái xe vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Với việc thực hiện nghiêm việc lắp đặt thiết bị GSHT và truyền dẫn dữ liệu xe ô tô kinh doanh vận tải về cơ quan chức năng góp phần giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải, tốc độ của phương tiện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bài và ảnh: Lê Hợi