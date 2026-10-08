Thực hiện thực chất các nhiệm vụ trọng tâm quý IV, không để dồn việc vào cuối năm

Chiều 8/10, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ theo dõi số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị làm việc với các xã thuộc khu vực huyện Hà Trung (cũ) về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến hết ngày 30/9 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, tiến độ thực hiện nhiệm vụ giữa các xã Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang và Lĩnh Toại còn chưa đồng đều. Các xã Hà Long và Hoạt Giang đạt kết quả tích cực về giải phóng mặt bằng (GPMB), thu tiền sử dụng đất và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, xã Hà Long đã GPMB 15,45 ha, thu 101,56 tỷ đồng tiền sử dụng đất; giải ngân đạt 71,67% kế hoạch; xã Hoạt Giang GPMB 17,17 ha, thu 64,815 tỷ đồng và giải ngân 28,336 tỷ đồng.

Các thành viên Tổ theo dõi số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đại diện các xã dự hội nghị.

Xã Hà Trung đã hoàn thành GPMB, song thu tiền sử dụng đất còn thấp. Qua 2 cuộc đấu giá mới có 2/49 lô trúng đấu giá. Một số nguồn vốn giải ngân chậm, trong đó nguồn ngân sách Trung ương thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao mới giải ngân 28,298/98 tỷ đồng; nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu 27,361 tỷ đồng chưa giải ngân.

Đối với xã Tống Sơn, thu tiền sử dụng đất đạt 51,15%, giải ngân 38,86% kế hoạch. Trong khi đó, xã Lĩnh Toại mới đạt 34,04% kế hoạch thu tiền sử dụng đất và 23,05% kế hoạch giải ngân. Công tác GPMB tại một số dự án vẫn còn vướng mắc về hộ dân, hồ sơ, nguồn kinh phí và thủ tục.

Bí thư Đảng ủy xã Hoạt Giang báo cáo tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các địa phương tập trung làm rõ nguyên nhân những chỉ tiêu còn thấp, nhất là GPMB, thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện dữ liệu đất đai; đồng thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ những nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai nhiệm vụ; đồng thời lưu ý kết quả chưa đồng đều giữa các xã và giữa từng nhiệm vụ.

Từ nay đến cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các xã chuyển trọng tâm sang xử lý những việc còn tồn đọng, nhất là các nhiệm vụ có nguy cơ không đạt kế hoạch. Đối với GPMB, phải theo dõi đến kết quả chi trả và bàn giao thực tế; phân biệt rõ diện tích đã kiểm kê, phê duyệt phương án, chi trả và bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cũng yêu cầu các địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phải được theo dõi đến từng dự án, từng nguồn vốn và từng tháng; những khoản không có khả năng giải ngân phải nhận diện sớm để báo cáo xử lý. Bên cạnh đó, thu tiền sử dụng đất phải gắn với từng mặt bằng, lô đất, điều kiện đấu giá và khả năng nộp tiền thực tế.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, các địa phương phải hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ căn cứ, cơ quan có thẩm quyền và nội dung đề nghị xử lý. Các đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn; tập trung giải quyết những điểm nghẽn, bảo đảm các nhiệm vụ trọng tâm quý IV được thực hiện thực chất, không để dồn việc vào cuối năm.

Các thành viên Tổ theo dõi số 4 theo phân công tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi những việc còn chậm, nhất là giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất và giải ngân; kịp thời nắm bắt kết quả xử lý sau hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra mặt bằng dân cư Hưng Phát, xã Hà Trung.

Sau hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, xã Hà Trung; Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Hoạt Giang và mặt bằng dân cư Hưng Phát, xã Hà Trung...

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Hải Đăng