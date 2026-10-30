Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics cần quan tâm lợi ích của doanh nghiệp

Ngày 30/10, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị về giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và hải quan trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực X, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực X, 10 tháng năm 2026, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng cả về quy mô và trị giá hàng hóa. Số lượng tờ khai hải quan, kim ngạch XNK tăng trung bình 20-30% so với cùng kỳ năm 2025. Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK của các hải quan cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 23,56 nghìn tỷ đồng, đạt 86% chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

Đi cùng với công tác quản lý nhà nước về hải quan, ngay từ đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, thu hút doanh nghiệp về đăng ký và làm thủ tục hải quan tại địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên vận động nhóm doanh nghiệp có kim ngạch lớn, hàng hóa XNK thường xuyên.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực X báo cáo tình hình vận động, thu hút doanh nghiệp đăng ký, làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh.

Trong 10 tháng, đã có 151 doanh nghiệp phát sinh mới hoặc quay lại đăng ký tờ khai tại đơn vị. Trong đó có 82 doanh nghiệp có trụ sở tại Thanh Hóa và 69 doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh. Số thu ngân sách nhà nước tăng thêm từ các doanh nghiệp này đạt hơn 290 tỷ đồng.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong hoạt động xuất nhập khẩu, logistics trên địa bàn tỉnh. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động này phát triển.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Chi cục Hải quan khu vực X trong thời gian qua. Nhất là trong cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi thông quan nhanh chóng hàng hóa XNK, mang về nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của hoạt động XNK, logistics trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan cần chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách trong khuôn khổ của pháp luật, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, logistics. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động thu hút doanh nghiệp về đăng ký và làm thủ tục hải quan tại địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm lưu ý, việc vận động doanh nghiệp về đăng ký và làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh phải bằng chất lượng phục vụ, chi phí hợp lý, thời gian và lợi ích của doanh nghiệp.

Trước mắt, đồng chí đề nghị Chi cục Hải quan khu vực X chủ động phân tích, đánh giá biến động kim ngạch XNK của từng mặt hàng qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo định kỳ. Tiến hành khảo sát, nắm bắt nguyên nhân doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh trở lại đăng ký và làm thủ tục hải quan hoặc chưa, để có đánh giá chi tiết, khách quan về thực trạng, làm cơ sở đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn tình hình.

Liên quan đến hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ XNK, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ cần khẩn trương hoàn thiện công tác quy hoạch, làm cơ sở để triển khai hạ tầng kho bãi, cảng cạn. Đôn đốc nhà đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cảng biển. Khẩn trương triển khai dự án đường vào cảng container Long Sơn...

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Chi cục Hải quan khu vực X chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy hoạt động logistics với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này ngay trong quý I/2027. Thông qua đó, tiếp tục nắm bắt thực trạng, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất giải pháp để thúc đẩy hình thành chuỗi logistics đồng bộ, hiệu quả, có sức cạnh tranh, phát triển XNK, tăng thu ngân sách cho nhà nước.

Đỗ Đức