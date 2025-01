Thức cho dân an vui (Bài 1): Mùa xuân trên vai áo xanh

Tết là dịp để mỗi người gác lại những lo toan, bận rộn thường nhật, dành thời gian sum họp, tận hưởng niềm vui bên gia đình, người thân, bạn bè và cùng nhau trải qua khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng. Tuy nhiên, do đặc thù, tính chất công việc, nhiều người vẫn cần mẫn, tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu, quyết tâm cao nhất là đảm bảo người dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh, vui tươi.

Là người cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, 365 ngày gắn liền với những phiên trực. Càng những dịp lễ, tết hay sự kiện lớn thì những cán bộ, chiến sĩ công an càng phải tập trung cao độ, bám sát nhiệm vụ trên các mặt công tác theo phương châm: “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Từ một phường trung tâm...

Được thành lập từ lâu đời, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) mang nhiều nét đặc thù. Phường có diện tích tương đối hẹp nhưng dân số và mật độ dân số tương đối cao. Nơi đây có Quảng trường Lam Sơn - địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiên chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của tỉnh, thành phố, có trụ sở tiếp công dân tỉnh, có công viên cây xanh, nhiều trụ sở chính của các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, có 5 đơn vị trường học ở các cấp, bậc học, tập trung nhiều hộ kinh doanh, buôn bán...

Công an phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) họp triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng (TTCC) trên địa bàn, Công an phường Điện Biên đã tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, công tác phối hợp; xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm.

Công an phường tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ dân phố tổ chức ký cam kết đối với các trường hợp có nguy cơ vi phạm cao về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ; ký cam kết về phòng cháy, chữa cháy.

Công an phường cùng với Ban liên cán các phố dân cư, tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở chủ động nắm bắt và giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở...

Đêm giao thừa, Công an phường Điện Biên sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức chốt chặn để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm về ANTT, ATGT, TTCC, đặc biệt là vi phạm về vũ khí, pháo trái phép.

Lực lượng Công an phường Điện Biên cùng Ban liên cán các phố dân cư cắm chốt, tuần tra đảm bảo ANTT và phòng chống pháo ngày 23 tháng Chạp.

Trước khi được điều động, luân chuyển, đảm nhận chức vụ Phó trưởng Công an phường Điện Biên, Thiếu tá Lê Văn Bính đã có thâm niên hơn 18 năm rèn luyện, “thử lửa” ở các đơn vị cơ sở thuộc nhiều địa bàn khác nhau của TP Thanh Hóa. Bao nhiêu năm trong ngành cũng là bấy nhiêu năm Thiếu tá Lê Văn Bính không được đón giao thừa cùng với gia đình, người thân.

Quãng thời gian hơn 18 năm gắn bó với nghề với biết bao hồi ức, kỷ niệm trực chốt trong đêm giao thừa. Anh Bính hồi tưởng lại: “Một đêm giao thừa của nhiều năm về trước, khi tôi đang công tác tại địa bàn khác của TP Thanh Hóa. Tổ tuần tra của chúng tôi khi ấy có sự tham gia của tổ trưởng tổ dân phố. Thời khắc giao thừa sắp đến, tổ chúng tôi phát hiện một số đối tượng nghiện đang tụ tập. Khi gặp tổ tuần tra, các đối tượng lập tức bỏ chạy, bỏ lại một số kim tiêm đã sử dụng. Trong quá trình làm việc, do sự cố ngoài ý muốn, tổ trưởng tổ dân phố đã bị kim tiêm đâm vào tay. Ngay lập tức, chúng tôi đã đưa bác đến cơ sở y tế gần nhất để tư vấn, hỗ trợ thăm, khám ban đầu. Nhìn gương mặt lo lắng, thất thần của bác, chúng tôi vừa thương vừa áy náy”.

Có lẽ đêm giao thừa năm ấy, chẳng riêng gì bác tổ trưởng tổ dân phố mà tất cả anh em trong tổ tuần tra đều canh cánh nỗi lo, thấp thỏm mong trời mau sáng. “Đúng mùng 1 Tết, ngay khi trời vừa hửng sáng, chúng tôi đã đưa bác đi xét nghiệm và tiêm phơi nhiễm mới có thể thở phào nhẹ nhõm”, Thiếu tá Lê Văn Bính cho biết thêm.

Kỷ niệm về những đêm giao thừa chốt trực cùng đồng đội như thước phim quay chậm hiển hiện trong tâm trí thiếu tá trẻ. Anh Bính bộc bạch: “Tết đến xuân về thì nên nói chuyện vui vẻ thôi. Nhưng quả thực, có nhiều tình huống xảy ra trong những ngày đặc biệt như thế luôn để lại ấn tượng sâu sắc, dù đó chẳng phải câu chuyện vui”.

Đó là tình huống xảy ra khi anh Bính còn công tác tại công an phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. 4 bạn trẻ bị tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên đường đi du xuân, “hái lộc”, ngay gần khu vực chùa Phạm Thông. Anh Bính kể: “Hiện trường khi ấy rất hỗn loạn. Các cháu bị thương tích khá nghiêm trọng, có trường hợp tiên lượng xấu. Chúng tôi gấp rút tìm kiếm sự hỗ trợ từ người dân nhưng rất khó khăn. Không thể kéo dài thêm, đơn vị đã huy động xe thùng đưa các cháu đi cấp cứu. Trên đường đi, nhìn các cháu còn rất trẻ nằm sát bên nhau, cháu còn tỉnh thì liên tục khóc, rên đau, cháu thì đã ngất lịm mê man, lòng tôi xót xa. Vậy là mùa xuân này, ít nhất có 4 gia đình chẳng thể trọn niềm vui”.

...đến những ngày xuân yên bình trên phố

Những ngày này, khắp các ngả đường, tuyến phố trên địa bàn TP Thanh Hóa - trung tâm đầu não về chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh ngập tràn sắc xuân với cờ hoa, khẩu hiệu, pano quảng cáo, hồng kỳ... Từng dòng người và phương tiện nối nhau di chuyển. Đây là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, ATGT, các loại tội phạm gia tăng hoạt động...

Bám sát các kế hoạch, phương án, văn bản, chỉ đạo của cấp trên, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố tăng cường các giải pháp bảo đảm ANTT, ATGT, TTCC, phòng, chống pháo nổ trái phép...

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Điện Biên tuyên truyền, hướng dẫn người dân ký cam kết pháo và phòng cháy chữa cháy dịp tết nguyên đán.

Đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, triển khai, thực hiện các giải pháp về phòng ngừa nhằm kiềm chế, làm giảm tội phạm; kiềm chế và giảm sâu TNGT cả 3 tiêu chí, không để xảy ra TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc kéo dài, đua xe trái phép. Đấu tranh, xử lý quyết liệt với các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp tết, nhất là đêm giao thừa...

Với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa, hoạt động vui xuân, đón tết của Nhân dân và các lễ hội đầu năm, Công an TP Thanh Hóa đã triển khai phương án, bố trí lực, triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Theo đó, từ 18 giờ ngày 22/1 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Công an TP Thanh Hóa đã huy động, tăng cường lực lượng xuống địa bàn cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT kịp thời phát hiện các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn thành phố và các địa bàn giáp ranh.

Đặc biệt, trong đêm giao thừa, Công an TP Thanh Hóa tham mưu thành lập 1.074 chốt, huy động 6.475 người tham gia công tác đảm bảo ANTT, phòng chống nổ pháo trái phép tại các khu dân cư; thành lập 27 chốt, huy động 109 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm ANTT chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn...

Trong thời khắc thiêng liêng đất trời giao hòa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, những người cán bộ, chiến sĩ áo xanh vẫn tận tụy, hết mình với nhiệm vụ được giao để niềm vui xuân mới của Nhân dân được trọn vẹn trong yên bình, hạnh phúc.

Thảo Linh