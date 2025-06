Thủ tướng: Ứng phó kịp thời tình hình Trung Đông, kiên định mục tiêu tăng trưởng

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục làm mới, mạnh mẽ hơn động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đột phá trong động lực tăng trưởng mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá tác động của các cuộc xung đột trên thế giới ảnh hưởng đến tình hình kinh tế-xã hội trong nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trưa 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành để đánh giá tình hình và đưa ra giải pháp ứng phó với diễn biến tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông và các diễn biến mới đây trên thế giới ảnh hưởng tới phát triển kinh tế Việt Nam.

Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Mai Văn Chính; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các tập đoàn kinh tế lớn.

Các đại biểu cho biết sau khi xảy ra xung đột tại Trung Đông, cụ thể là các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel-Iran và việc Hoa Kỳ tấn công Iran đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh tế và nhiều mặt khác trên thế giới; trong đó giá dầu, giá năng lượng tăng; vận tải, thương mại thế giới bị ảnh hưởng; nguy cơ gia tăng lạm phát.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam không khỏi bị ảnh hưởng, nhất là về vận tải và xuất, nhập khẩu hàng hóa, mặc dù quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông mà trực tiếp là với Israel, Iran không lớn.

Sau khi các đại biểu thảo luận, kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường có thể tiếp tục tác động đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, nhất là ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, vận tải các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, logistics, thu hẹp tiêu dùng, tỷ giá.

Thủ tướng khẳng định mặc dù tình hình có khó khăn nhưng đây cũng là thời cơ, thuận lợi để Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng xanh, nhanh, bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu lại thị trường, tái cơ cấu sản phẩm, tái cơ cấu sản xuất theo hướng đa dạng về thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Nhắc nhở các bộ, ngành, đơn vị, người dân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy kinh nghiệm ứng phó với tình hình từ đầu nhiệm kỳ tới nay và phát huy thành quả, bình tĩnh, kiên định, kiên trì các mục tiêu đã đề ra; tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động đề ra đối sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp thẩm quyền, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục làm mới, mạnh mẽ hơn các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đột phá trong các động lực tăng trưởng mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Nhấn mạnh đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các chính sách tài khóa như miễn giảm, giãn hoãn thuế, phí, lệ phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tăng thu, giảm chi, đẩy mạnh việc tiết kiệm; đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là tập trung đầu tư cho hạ tầng chiến lược; cắt giảm các khoản chi không cần thiết, bảo đảm hiệu quả chi; tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường.

Cùng với đó, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chắc chắn, kiểm soát chặt, linh hoạt tỷ giá; kiểm soát lạm phát, linh hoạt, phù hợp, kịp thời, hiệu quả, chú ý lãi suất để bảo đảm tiếp cận vốn thuận lợi hơn; chia sẻ khó khăn với đất nước, doanh nghiệp, tránh tình trạng đầu cơ vàng, ngoại tệ; mở rộng tín dụng có kiểm soát, ưu tiên cho sản xuất chế biến sâu, nông nghiệp, xuất khẩu, đặc biệt là hỗ trợ tín dụng cho nông dân.

“Phải phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; chính sách tiền tệ hỗ trợ chính sách tài khóa và ngược lại,” Thủ tướng chỉ rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng; kiểm soát thị trường, nhất là lương thực, thực phẩm, bảo đảm đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm và cho xuất khẩu; nông nghiệp phải là trụ đỡ của nền kinh tế trong bất cứ hoàn cảnh nào; kiểm soát thị trường, bảo đảm giá cả ổn định, nhất là các mặt hàng xăng dầu, điện; bảo đảm an ninh thông tin, nhất là sóng viễn thông.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục mở rộng đàm phán FTA mới; khai thác mọi thuận lợi các FTA đã ký kết; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, logistics, cải cách thông quan, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ; kiên trì, kiên định các mục tiêu trong đàm phán thuế quan với Hoa Kỳ.

Cùng với đó, phát triển thị trường trong nước, nhất là tiêu dùng nội địa, góp phần hỗ trợ khắc phục đứt gãy thị trường; đẩy mạnh thương mại điện tử, thu thuế điện tử, thúc đẩy Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phát triển du lịch, thực hiện tốt phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí.

Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhanh chóng ổn định chính quyền 2 cấp; các bộ, ngành tích cực phân cấp, phân quyền; không để khoảng trống trong hoạt động; tích cực chống hàng giả, hàng nhái, hàng không xuất xứ, tập trung vào thuốc giả, thực phẩm giả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; góp phần ổn định thị trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, huy động doanh nghiệp thực hiện tốt Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; rà soát nguồn lực dự phòng ngân sách để kích thích tiêu dùng; cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tăng cường giải quyết thủ tục trên môi trường số, tổ chức kết nối cung cầu, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch bài bản, có tổ chức.

Các bộ, ngành phải tăng cường phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng; tăng cường tuyên truyền về thành tựu của đất nước, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội, nhà đầu tư yên tâm, tránh tạo tâm lý hoang mang, đầu cơ, tích trữ; vượt qua mọi thách thức, đạt các mục tiêu đề ra./.

