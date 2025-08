Quyết liệt khống chế dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát trên diện rộng của bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), ngành nông nghiệp và các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP.

Các lực lượng chức năng xã Thiệu Trung tổ chức tiêu hủy lợn bệnh theo quy định.

Từ ngày 30/6 đến 31/7/2025, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 1.086 hộ, 382 thôn của 73 xã, phường trên địa bàn tỉnh, buộc phải tiêu hủy 9.204 con lợn, tổng trọng lượng gần 549 tấn. Trên địa bàn các xã: Yên Thọ, Xuân Du, Thạch Bình, Ngọc Trạo, Kim Tân, Công Chính, Thăng Bình, Phú Lệ, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Bình và phường Bỉm Sơn, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, với nhiều hộ chăn nuôi, ở nhiều thôn, số lượng lợn buộc phải tiêu hủy lớn.

Ngay khi nhận được thông tin dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với UBND các xã, phường xảy ra dịch bệnh kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, tổ chức thực hiện tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh DTLCP, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật không làm phát tán mầm bệnh, ngăn chặn lây lan dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã cấp hỗ trợ các xã, phường có dịch 500 liều vắc-xin DTLCP, 11.152 lít hóa chất sát trùng, 146 lít thuốc diệt côn trùng, 2.650 bộ quần áo bảo hộ, 2.080 đôi ủng để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Thực hiện tiêu độc, khử trùng 1 lần/ngày tại các hộ gia đình có lợn bị ốm, chết; 2 lần/tuần trên địa bàn các thôn có dịch; 1 lần/tuần trên địa bàn các xã, phường có dịch; tổ chức phun thuốc diệt côn trùng tiêu diệt các vật chủ trung gian truyền bệnh bằng thuốc diệt côn trùng 1 lần/tuần.

Tại các xã, phường có dịch đã thành lập 103 đội kiểm soát vận chuyển, giết mổ lợn lưu động, các xã đã công bố dịch thành lập 39 chốt kiểm soát dịch bệnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn không đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với các địa phương liên tục thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các doanh nghiệp, người chăn nuôi nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã lấy và gửi 164 mẫu xét nghiệm chẩn đoán phát hiện dịch bệnh DTLCP để chống dịch, 610 mẫu xét nghiệm giám sát để hỗ trợ người chăn nuôi chứng nhận an toàn dịch bệnh, xác nhận lợn sạch bệnh phục vụ tiêu thụ lợn trong vùng dịch, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lương Xuân Vũ: “Ngay sau khi xuất hiện DTLCP trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã phối hợp với các trung tâm dịch vụ nông nghiệp của xã, phường có dịch hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ, biện pháp về phòng, chống DTLCP. Đồng thời, đơn vị huy động toàn bộ số cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn các xã, phường có dịch. Với sự quyết liệt của ngành nông nghiệp và các địa phương, đến ngày 1/8 có 12 xã, phường: Tống Sơn, Thường Xuân, Thạch Lập, Nga Thắng, Hồ Vương, Hoa Lộc, Trường Lâm, Nam Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Trúc Lâm, Hải Bình, Quang Trung đã bước đầu được khống chế được DTLCP và qua nhiều ngày dịch không phát sinh thêm các hộ có lợn mắc bệnh mới”.

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đầu tháng 8/2025, bệnh DTLCP có nguy cơ bùng phát và lây lan trên diện rộng sau đợt mưa, lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 là rất cao. Trong khi toàn tỉnh có tổng đàn lợn rất lớn với 1,3 triệu con, có 588 trang trại chăn nuôi tập trung (chiếm 55% tổng đàn), có hơn 88.000 hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ (chiếm 45% tổng đàn). Tình trạng chuồng nuôi lợn xen lẫn trong khu dân cư vẫn phổ biến, nhà ở đan xen với chuồng lợn, mật độ chăn nuôi rất cao, nhất là tại các vùng trọng điểm chăn nuôi có tổng đàn lợn lớn nên có nhiều yếu tố làm lan truyền rất nhanh mầm bệnh như: Chuột, gián, bọ, các loại côn trùng khác, phương tiện, con người đi lại... Công tác xác minh nguồn gốc, kiểm tra tình trạng lợn, lấy mẫu xét nghiệm để chứng minh lợn sạch bệnh hỗ trợ người chăn nuôi xuất bán, tiêu thụ, vận chuyển cũng rất khó khăn do lực lượng thú y mỏng không thể cùng lúc lấy mẫu tại nhiều hộ, nhiều địa bàn, dẫn đến tình trạng lợn trong vùng dịch không tiêu thụ được ứ lại làm gia tăng nguy cơ dịch lây lan mạnh, tăng số lợn buộc tiêu hủy do dịch bệnh.

Trước thực trạng trên, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường: Ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với UBND các xã, phường chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp bao vây, khống chế, xử lý dứt điểm các ổ dịch. Đồng thời, yêu cầu các địa phương thành lập, kiện toàn ngay ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để giám sát, theo dõi dịch bệnh đến tận thôn, bản, tổ dân phố để phát hiện sớm các ổ dịch, báo cáo kịp thời và tổ chức thực hiện ngay các biện pháp bao vây dập tắt dịch khi còn ở diện hẹp, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng. Các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương phối hợp với công an các xã, phường tăng cường công tác quản lý vận chuyển, không để lợn mắc bệnh và sản phẩm từ lợn mắc bệnh xâm nhập vào địa bàn; kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ, chế biến, tiêu thụ và vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn. Cùng với đó, các lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Đối với các địa phương đang xảy ra DTLCP, huy động mọi nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch lây lan, dây dưa kéo dài, hạn chế phát sinh ổ dịch mới.

Hiện bệnh DTLCP đang có diễn biến phức tạp, gây hậu quả khó lường cho người chăn nuôi, bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của ngành nông nghiệp cùng với sự chung tay của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch, sẽ sớm ngăn chặn bệnh dịch và công tác tái đàn lợn sau dịch bệnh.

Bài và ảnh: Hải Đăng