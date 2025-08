“Lá chắn” giúp ngăn chặn các vụ lừa đảo, bảo vệ tài chính cho khách hàng

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động như tập huấn, phát tài liệu chuyên sâu nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các giao dịch viên tại các phòng giao dịch nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng phát hiện các dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ công an và nhân viên ngân hàng tuyên truyền cho bà Lê Thị Nguyệt ở phố Nam Sơn, phường Đông Quang về thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.

Theo đó, các ngân hàng đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn nghiệp vụ, đào tạo chuyên sâu để nhận biết các loại hình, dấu hiệu lừa đảo trong giao dịch tài chính online. Trong đó, tập trung vào việc nhận diện các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như giả danh cán bộ công an, nhân viên ngân hàng, hay các tổ chức tài chính để yêu cầu khách hàng chuyển tiền. Cùng với đó, cán bộ giao dịch viên trực tiếp được trang bị kiến thức về các dấu hiệu bất thường trong hành vi của khách hàng như: tâm lý hoang mang, vội vã thực hiện giao dịch, hoặc tuân theo hướng dẫn giao dịch từ các cuộc gọi điện thoại không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, các chi nhánh Agribank còn tổ chức các buổi diễn tập tình huống, mô phỏng các kịch bản lừa đảo giúp giao dịch viên nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tinh thần cảnh giác cao độ, giúp cán bộ tự tin xử lý các tình huống thực tế. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn áp dụng công nghệ hiện đại trong việc giám sát giao dịch, sử dụng các hệ thống cảnh báo tự động để phát hiện các giao dịch bất thường. Việc kết hợp giữa công nghệ và kỹ năng con người của các chi nhánh Agribank đã tạo nên một “lá chắn” vững chắc, giúp ngân hàng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ lừa đảo trước khi gây thiệt hại cho khách hàng.

Cùng với đó, các chi nhánh Agribank còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Các chương trình truyền thông được triển khai qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm mạng xã hội, website chính thức của ngân hàng, các buổi giao dịch tại các điểm giao dịch xã và các tài liệu phát tay tại các phòng giao dịch. Trên ứng dụng Agribank Plus, ngân hàng cũng thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo các hình thức lừa đảo, hướng dẫn người dân giao dịch an toàn trên ngân hàng số. Đồng thời, thực hiện khuyến cáo khách hàng không chia sẻ thông tin tài khoản, mật khẩu, hoặc mã OTP với bất kỳ ai; hướng dẫn cách nhận diện các cuộc gọi hoặc tin nhắn lừa đảo của các đối tượng. Qua đó, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng mà còn xây dựng niềm tin vào sự tận tâm, trách nhiệm của Agribank trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Với những giải pháp đồng bộ, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã ngăn chặn thành công nhiều vụ lừa đảo. Tiêu biểu như vụ việc Agribank Chi nhánh số 2 - Nam Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường An Hưng cũ, nay là phường Đông Quang kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại số tiền 300 triệu đồng. Cụ thể, bà Lê Thị Nguyệt ở phố Nam Sơn, phường Đông Quang đến Phòng giao dịch Chi nhánh số 2 trong trạng thái hoang mang, lo sợ, liên tục nghe điện thoại khi thực hiện giao dịch. Bà yêu cầu rút 300 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản theo hướng dẫn của một người tự xưng là cán bộ Bộ Công an về việc bà Nguyệt có liên quan đến một vụ án ma túy. Quá trình trao đổi, đối tượng này yêu cầu bà Nguyệt không được tiếp xúc và thông báo với người nhà, đóng cửa không ra ngoài, đối tượng yêu cầu bà ra ngân hàng để rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm và chuyển cho đối tượng với lý do để niêm phong và sẽ trả lại sau khi xác minh làm rõ.

Nhận thấy hành vi bất thường của khách hàng, giao dịch viên Lê Thị Huệ đã trò truyện để tìm hiểu thêm thông tin. Chị Huệ đã nhanh chóng nhận ra đây là một vụ lừa đảo chuyển tiền qua điện thoại và lập tức báo cáo lãnh đạo chi nhánh và phối hợp với Công an phường để can thiệp kịp thời. Sau vụ việc, bà Nguyệt đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn trước sự tận tâm của giao dịch viên Lê Thị Huệ và Agribank Chi nhánh số 2 - Nam Thanh Hóa.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng, chống lừa đảo, các chi nhánh Agribank sẽ tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ, đào tạo chuyên sâu, cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới để cán bộ luôn ở trạng thái sẵn sàng ứng phó...

Với những nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý kịp thời các vụ việc lừa đảo, Agribank Nam Thanh Hóa đang khẳng định vai trò của mình trong việc bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ trên không gian mạng; tiếp tục là “lá chắn” vững chắc, bảo vệ tài sản và niềm tin của người dân, góp phần xây dựng một môi trường giao dịch an toàn, minh bạch.

Bài và ảnh: Đức Thanh