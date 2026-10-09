Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia

Vào lúc 12 giờ 35 phút, ngày 9/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Techo (thủ đô Phnom Penh), bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9 đến 10/10 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ra sân bay đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về phía Campuchia có Bộ trưởng Kế hoạch Bin Trachhai (Bộ trưởng tháp tùng); đại diện Ủy ban Quốc gia tổ chức các lễ hội quốc gia và quốc tế; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath; lãnh đạo các vụ chức năng Bộ Ngoại giao. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Theo chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp lợi ích của mỗi nước.

Các thiếu nữ Campuchia tặng tràng hoa tay cho Thủ tướng Lê Minh Hưng tại chân cầu thang máy bay. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia.

Các quan chức Campuchia nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Chuyến thăm lần này là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia. Kỳ vọng trước hết là Chính phủ Việt Nam thống nhất được với Chính phủ Campuchia những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá; nhất là tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, cả cứng và mềm, để hợp tác kinh tế có bước chuyển mạnh mẽ hơn; sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với nước láng giềng Campuchia càng có ý nghĩa quan trọng. Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo cấp cao Campuchia thời gian qua.

Chuyến thăm diễn ra bốn tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet. Qua đó, hai bên tiếp tục xác định những lĩnh vực hợp tác cần ưu tiên và cùng tìm giải pháp cho các vấn đề đặt ra.

Về quốc phòng-an ninh, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Thương mại, đầu tư và du lịch là những động lực quan trọng của quan hệ. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều hoạt động giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/thu-tuong-le-minh-hung-toi-phnom-penh-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-toi-campuchia-post993921.html