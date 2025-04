Thủ tướng dự Lễ công bố thí điểm nhận diện sinh trắc học tại Cảng Tân Sơn Nhất

Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra vận hành Nhà ga T3, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất; dự Lễ công bố và thực hiện nghi thức triển khai thí điểm giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay - Công trình quan trọng khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

T3 là nhà ga phục vụ khách nội địa lớn nhất cả nước, công suất 20 triệu hành khách/năm, nâng tổng năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, được chính thức khởi công cuối năm 2022, trong đó gói thầu chính - xây dựng nhà ga hành khách - bắt đầu từ tháng 8/2023.

Công trình gồm một tầng hầm, bốn tầng nổi, tổng diện tích sàn 112.500m2. Bốn hạng mục chính gồm nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ, hệ thống cầu cạn và sân đỗ máy bay.

Nhà ga có 27 cửa ra máy bay; 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến.

Với sự quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hơn 2 năm thần tốc thi công, đúng dịp Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà ga T3 chính thức khánh thành, đi vào khai thác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trình Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, việc ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay tại Nhà ga T3 giúp hành khách thực hiện toàn trình thủ tục lên tàu bay không giấy tờ, số hóa toàn bộ giấy tờ của hành khách và thực hiện các thao tác từ đặt vé, check in đều trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo an ninh hàng không.

Phát biểu tại Lễ công bố triển khai thí điểm giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay tại Nhà ga T3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng việc triển khai ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay tại Nhà ga T3 thiết thực hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; cũng như nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới về để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vượt lên dẫn dắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trình Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng thời, cũng là thực hiện 3 đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước xác định là đột phá về thể chế, đột phá về hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ 3 mục tiêu của đất nước: ổn định, phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương các Bộ: Xây dựng, Công an, Quốc phòng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan đã thần tốc triển khai xây dựng, khánh thành Nhà ga T3 khang trang, hiện đại, thông minh; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; giảm chi phí, giảm thời gian và chống lãng phí, tiêu cực.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Air, những hành khách đầu tiên trải nghiệm sinh trắc học toàn trình - làm thủ tục bằng khuôn mặt nhờ tích hợp giữa ứng dụng Vietjet, VNeID và hệ thống nhận diện sinh trắc học tại sân bay - không chỉ mang tính cách mạng về trải nghiệm hành khách, còn giúp rút ngắn hàng triệu giờ làm thủ tục/năm, mang tới giá trị kinh tế lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng/năm cho nền kinh tế./.

