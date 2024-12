Thử tải sau khi sửa chữa cây cầu vượt biển hàng đầu Việt Nam

Cầu Thị Nại được xem là cây cầu vượt biển hàng đầu Việt Nam với gồm 54 nhịp được khánh thành đưa vào sử dụng cuối năm 2006 kết nối thành phố Quy Nhơn với Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Cầu Thị Nại. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định)

Ngày 15/12, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định cho biết, nhằm đánh giá khả năng chịu lực của bộ phận kết cấu công trình sau khi được sửa chữa gia cường, Sở Giao thông Vận tải tiến hành thử tải cầu Thị Nại, do đó, trong thời gian thử tải cần thực hiện việc hạn chế lưu thông tạm thời.

Theo đó, từ lúc 08h00’ đến 22h00’ ngày 15/12, Sở tiến hành lần lượt các cách gồm: xếp xe thử tải trên cầu, cho phép xe giao thông đi lại bình thường và tiếp tục xếp xe thử tải trên cầu.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Bình Định, trong quá trình xếp xe thử tải sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua lại cầu từ 15-25 phút, sau mỗi chu kỳ tiến hành thông xe để giải tỏa bớt lưu lượng và thực hiện chu kỳ tiếp theo cho đến khi hoàn thành việc thử tải.

Tầu Thị Nại Km4+492 tuyến đường Quy Nhơn-Nhơn Hội đã được thi công hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, đảm bảo an toàn khai thác và nâng cao tuổi thọ công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân được thông suốt, an toàn.

Tại quyết định số 173/QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đầu tư gần 29,679 tỷ đồng cho dự án sửa chữa cầu Thị Nại. Theo đó, dự án đã sửa chữa các vết nứt, vỡ kết cấu bê tông trên 16 trụ, 13 nhịp; quét keo sườn dầm chống xâm thực cho 17 nhịp; quét keo sườn và đáy dầm chống xâm thực cho 21 nhịp; thay thế máng cao su thu nước của các khe co giãn trên cầu; sửa chữa khe co giãn trên trụ T40 bị hư hỏng; xử lý các vết nứt cho 2 mố cầu, sửa chữa tứ nón mố cầu, xây dựng thay thế hệ thống điện chiếu sáng bị hư hỏng, sửa chữa hư hỏng cục bộ lớp bê tông nhựa mặt cầu và xử lý lún đường đầu cầu; sửa chữa, bổ sung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên cầu và đường đầu cầu./.

Theo TTXVN