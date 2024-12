Hướng dẫn cách giữ ấm cơ thể trong những ngày rét đậm

Trong những ngày rét đậm, nên hạn chế đi ra ngoài trời lạnh, mặc nhiều lớp áo để giữ ấm, tránh uống đồ lạnh và đồ uống có cồn, không nên tắm muộn hoặc tắm quá lâu, ăn đủ chất và tăng cường đạm.

Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm 2024. Khu vực Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15-18 độ C.

Thời tiết lạnh gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nhất là người già và trẻ em. Trong những ngày rét đậm, nếu không có việc cần thiết, nên tránh đi ra ngoài trời lạnh, mặc nhiều lớp áo để giữ ấm, tránh uống đồ lạnh, đồ uống có cồn, giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ... là những cách nên làm để giữ ấm khi trời lạnh.

Theo TTXVN