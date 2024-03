Thu giữ trên 18kg ma túy trong cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm qua cửa khẩu dịp tết

Bước vào năm 2022, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 2-5, hoạt động xuất, nhập khẩu trên tuyến biên giới Việt - Lào mới được mở trở lại với lưu lượng hàng hóa thấp. Địa bàn cảng biển, cảng sông hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là chế phẩm từ dầu mỏ, đá xây dựng, dăm gỗ, sản phẩm may mặc, giày da, nông sản... Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu dùng cho hàng gia công, hàng xuất khẩu (dệt may, da giày), dầu mỏ thô, các mặt hàng tạm nhập - tái xuất, thiết bị máy móc... Tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ qua cửa khẩu tiềm ẩn nguy cơ gia tăng. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, liều lĩnh, thường xuyên thay đổi, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, ngăn chặn của các lực lượng chức năng.