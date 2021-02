Thanh Hóa thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc hành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thành lập 4 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông theo Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 3-2-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, gồm: chốt tại Dốc xây, thị xã Bỉm Sơn; chốt tại Khe nước lạnh, thị xã Nghi Sơn; chốt tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành; chốt tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân.

Mỗi chốt kiểm soát gồm 18 người, cụ thể: 12 cán bộ Công an, 3 cán bộ Y tế và 3 cán bộ Thanh tra Giao thông tỉnh. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do lực lượng Công an phụ trách.

Thời gian hoạt động của 4 chốt: Kể từ ngày 3-2-2021 cho đến khi có thông báo mới; thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ).

Thành lập bổ sung 3 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông, gồm: Chốt tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn; chốt tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành; chốt tại xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa.

Mỗi chốt kiểm soát gồm 18 người, cụ thể: 12 cán bộ Công an, 3 cán bộ Y tế và 3 cán bộ Thanh tra Giao thông tỉnh. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do lực lượng Công an phụ trách.

Thời gian hoạt động của 3 chốt: Kể từ ngày 6-2-2021 cho đến khi có thông báo mới; thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ).

Nhiệm vụ của chốt kiểm soát liên ngành:

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào và đi qua địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm những vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Phun khử khuẩn các phương tiện đi từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh; các xe có chở các đối tượng F1, F2 và các đối tượng có nguy cơ cao theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Chấp hành nghiêm quy trình, trình tự kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông theo hướng dẫn của các ngành: Công an, Y tế và Giao thông Vận tải; nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia chốt kiểm soát liên ngành do Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng chốt kiểm soát liên ngành phân công theo quy định.

Hằng ngày (trước 16 giờ hằng ngày), các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh về Công an tỉnh và Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

