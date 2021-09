Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống COVID-19

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa tăng cường chống dịch, vừa chăm lo phát triển kinh tế-xã hội.

Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh nỗ lực cứu chữa bệnh nhân nặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 228/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Thông báo trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới và Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, nhất là trong các tháng 7, 8, đợt dịch thứ 4 với chủng mới Delta có khả năng lây lan nhanh và nguy hiểm đang kéo dài ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương có khu công nghiệp lớn, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an ninh, trật tự xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa tăng cường chống dịch, vừa chăm lo phát triển kinh tế-xã hội.

Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã chung sức, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch; tích cực vận động, hỗ trợ người dân tham gia, góp phần làm sâu sắc, mật thiết hơn mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đem lại cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Mặc dù cả hệ thống chính trị đã cố gắng đẩy lùi dịch bệnh, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, còn có những nguyên nhân chủ quan, như việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch có lúc, có nơi chưa nghiêm, còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” ở nhiều nơi còn hạn chế; một bộ phận người dân chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch; có lúc, có nơi, việc phối hợp chưa chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ chưa thực sự gần dân, hiểu dân và chưa phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân.

Trước tình hình trên, hệ thống chính trị các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cần phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, đặc biệt là phát huy hơn nữa mối quan hệ: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.”

Người dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể trong công tác phòng, chống dịch; mỗi cơ quan, đơn vị là một “pháo đài,” mỗi người dân là một “chiến sỹ” chống dịch…

Phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên, trước hết đảm bảo an toàn, an dân.

Vì vậy, khi thực hiện giãn cách xã hội, Chính phủ chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm không để bất kỳ ai thiếu ăn, thiếu mặc; giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội; đáp ứng các yêu cầu về y tế cho người dân ở mọi lúc, mọi nơi.

Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu

Để thực hiện được yêu cầu đó, toàn hệ thống chính trị phải tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên cơ sở tăng cường sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội theo đúng tinh thần “ai ở đâu ở đó,” người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, phong tỏa, bao vây nghiêm ngặt các ổ dịch, đồng thời thực hiện xét nghiệm thần tốc, hiệu quả trên diện rộng để nhanh chóng xác định, phát hiện sớm nguồn lây, tách ra khỏi cộng đồng, điều trị bằng các biện pháp hiệu quả, phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, “chung lưng đấu cật” cùng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt, tham gia lực lượng xung kích; huy động sức mạnh đoàn kết của nhân dân, nỗ lực và quyết tâm phòng, chống dịch; kêu gọi người dân hãy vì sức khỏe của chính mình, vì sức khỏe của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước, tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ban Dân vận Trung ương phối hợp chỉ đạo đội ngũ cán bộ dân vận các cấp bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình người dân trên địa bàn để kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ; kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị mất việc, giãn việc, phụ nữ, trẻ em (nhất là phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi),...; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội.

Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội phát huy hiệu quả Tổ COVID cộng đồng, tạo sự hưởng ứng tích cực và sự đồng thuận trong nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Công đoàn các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố tiếp nhận quà tặng của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng công nhân lao động thành phố. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân; chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, nhất là trong bối cảnh nhiều người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, kịp thời giúp đỡ, phối hợp hỗ trợ hoặc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền chăm lo cuộc sống người dân, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tăng cường giám sát, phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống dịch. Tiếp tục động viên, kêu gọi các tổ chức tôn giáo, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch; huy động đóng góp nhiều hơn nữa vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường tuyên truyền; kịp thời cập nhật thông tin, đồng thời phản bác các tin giả, xấu, độc về dịch bệnh để không gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức Mặt trận, đoàn thể; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất của anh Bộ đội cụ Hồ , nêu cao vai trò tích cực, đầu tàu gương mẫu trong cộng đồng, chủ động tuyên truyền, vận động hội viên có sức khỏe, có chuyên môn tham gia các tổ, đội phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích “Ba sẵn sàng,” “Năm xung phong” bám sát cơ sở để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả và thích ứng với diễn biến của đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy cách làm hay, mô hình hiệu quả thời gian qua, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia phòng chống dịch; tích cực tham gia công tác hậu cần phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho hội viên.

Trung ương Hội nông dân Việt Nam tiếp tục động viên, khuyến khích, huy động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất; tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân, hỗ trợ nông dân thu hoạch, vận chuyển, kết nối tiêu thụ nông sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện cách ly, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn theo nguyên tắc sản xuất phải an toàn, an toàn thì mới sản xuất; nghiên cứu sử dụng Quỹ Công đoàn để hỗ trợ người lao động và công đoàn viên gặp khó khăn trong đại dịch; vận động đoàn viên tham gia đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch./.

