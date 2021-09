Hiểu đúng về “pháo đài chống dịch”

Thủ tướng chỉ đạo 8 nhiệm vụ khẩn để mỗi xã phường thực sự là một "pháo đài chống dịch" - Thứ nhất, phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, ai ở đâu thì ở đó. - Thứ hai, đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân phải thiếu ăn, thiếu mặc. - Thứ ba, đảm bảo mọi người dân phải được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Cụ thể là: Khi người dân có yêu cầu y tế, người dân gọi phải đáp ứng ngay lập tức; Tổ chức xét nghiệm thần tốc, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế để nhanh chóng phát hiện F0; tăng cường các trạm xá lưu động để thu dung, phân loại, chăm sóc, điều trị F0 phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngay tại phường, xã, thị trấn; Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, hiệu quả, khoa học, đảm bảo phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chăm sóc kịp thời ngay tại xã phường, thị trấn để người bệnh không chuyển bệnh nặng, góp phần giảm các ca tử vong. - Thứ tư, phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn xã, phường, thị trấn. - Thứ năm, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch để người dân biết, người dân hiểu, người dân tin, người dân theo và người dân làm, cùng với hệ thống chính trị để chống dịch hiệu quả. - Thứ sáu, người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Người dân là trung tâm thì mọi chính sách và việc thực hiện chính sách phải hướng đến người dân. Người dân là chủ thể thì phải tích cực cùng hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả. Thực hiện tốt mối quan hệ cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường giám sát, kiểm tra trong phòng, chống dịch. - Thứ bảy, xã, phường thị trấn, những nơi chưa kiện toàn phải kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy phòng chống dịch, ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Sở chỉ huy. - Thứ tám, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác và hiệu quả phòng, chống dịch, thường xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh để kịp thời tháo gỡ và thực hiện có hiệu quả các công điện của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế.