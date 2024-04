Đảng bộ thị xã Nghi Sơn triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Ngày 3/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 19 khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Quý I năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và Trung ương; sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Nghi Sơn tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá, một số lĩnh vực có kết quả nổi bật.

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.670 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch, tăng 2,66% so với cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 3.031 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 407 triệu USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 606 tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán tỉnh giao, bằng 39,6% dự toán HĐND thị xã giao, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Trong quý I, đã có 128 dự án đầu tư công do thị xã và các xã, phường làm chủ đầu tư. Trong quý I cũng đã thành lập mới được 41 doanh nghiệp, đạt 27,3% kế hoạch tỉnh giao, đạt 22,7% kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 41,4% so với cùng kỳ.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm quý II năm 2024.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tại các xã Hải Nhân, Tân Trường, Trường Lâm và Phú Lâm; cũng như tích cực triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, trong quý I đã bàn giao 109,42 ha tại 17 dự án, đạt 28,3% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 14,01%.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Các cấp ủy Đảng tập trung quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quý II năm 2024.

Các đồng chí Thường trực Thị ủy Nghi Sơn chủ trì hội nghị.

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc để về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thị ủy và Nghị quyết số 316/NQ-HĐND của HĐND thị xã về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Cùng với đó, tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế đã được xác định; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần tăng cường và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, quan tâm những cơ sở còn khó khăn...

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Sỹ Thành - Hoàng Thanh (CTV)